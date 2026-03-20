กกต. โต้ข้อหารุนแรง ฟ้อง 6 บุคคล ถอดรหัสบัตร ชี้ ขัดขวางการเลือกตั้ง ย้ำ ทำตามหน้าที่ต้องคุมความลับ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีที่ กกต. แจ้งความดำเนินคดีกับ 6 บุคคล ที่ถ่ายภาพและถอดรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เพื่อโยงข้อมูลผู้ลงคะแนน ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่า กกต. มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ และมีหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ

ยืนยันว่า กกต. ทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ ไม่มีใครที่จะพยายามรู้ว่าคนลงคะแนนให้ใคร เพราะกฎหมายไม่รองรับให้ไปบอกว่าใครลงคะแนนให้ใคร ถ้าเราออกแบบให้ประชาชนสามารถดูว่าใครลงคะแนนให้ใครได้ อันนี้เป็นความพยายาม และกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้ว

เมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าทั้ง 6 คน ที่ กกต.ฟ้องร้อง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงกันในวันที่เกิดเหตุ นายแสวง กล่าวว่า เป็นเรื่องของคดี ตนไม่ขอให้ความเห็น

เมื่อถามว่าข้อกล่าวหาอั้งยี่ มีความรุนแรงเกินไปหรือไม่สำหรับประชาชน นายแสวง กล่าวว่า มันเกิดจากเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้ง กฎหมายเขียนไว้ว่าการทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จ ซึ่ง กกต. มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ จะบอกว่าแรงหรือไม่แรงไม่ได้ เพราะคือปกป้องการทำหน้าที่ตัวเอง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ และการเลือกตั้งต้องสำเร็จ

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