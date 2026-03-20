กำนันป้อ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หลังถูก DSI ออกหมายเรียกยกครอบครัว ข้อหารุกที่สาธารณะ ยืนยันมีโฉนดทุกแปลง
หลังจากนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือกำนันป้อ อดีต รมช.คมนาคม บิดาของ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ถูกหมายเรียกคดีพิเศษที่ 119/2566 กรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือ ครอบครองและทำประโยชน์โดยการขุดบ่อเก็บกักน้ำ ในที่ดินซึ่งตนไม่ได้มีสิทธิ อันเป็นที่ดินของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่ป่า โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประกอบ 108 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 54 มาตรา 55 ประกอบมาตรา 72 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 360 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจาก นายวีรศักดิ์ เข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นเวลา 3 ชม. จึงออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนรีบกลับบ้านที่ จ.นครราชสีมา แต่ตนได้ปฏิเสธไปว่าเอกสารตรงกับหลักความจริง และเป็นเรื่องของบริษัทฯ พร้อมยืนยันว่าตนมีโฉนดทุกแปลง
ส่วนกรณีของบุตรสาว น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และภรรยา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนหรือไม่นั้น นายวีรศักดิ์ กล่าวปฏิเสธว่า ต้องรีบกลับบ้านที่ จ.นครราชสีมา เพราะน้ำมันยิ่งไม่ค่อยมี เดี๋ยวกลับไม่ถึงบ้าน ก่อนยกมือไหว้และขอบคุณสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว และย้ำชัดเจนว่าพื้นที่ใน 3 บ่อดังกล่าวตามที่ปรากฏในข่าวสาร ตนมีถูกต้องทั้งหมด
เมื่อถามว่ามีลักษณะเป็นการขุดบ่อน้ำ เพื่อไปใช้สำหรับโรงงานแป้งมัน หรือมีวัตถุประสงค์การใช้น้ำเพื่อการใด ขอให้ชี้แจงสักเล็กน้อย ปรากฏว่า นายวีรศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ทีมงานฝ่ายกฎหมายที่เป็นผู้หญิงของนายวีรศักดิ์ กล่าวเสริมขึ้นมาว่า เป็นบ่อในเอกสารสิทธิ ทำในฐานะกรรมการมานานแล้ว
ทีมงานฝ่ายกฎหมายของนายวีรศักดิ์ พยายามเดินเลี่ยงผู้สื่อข่าวที่ติดตามสอบถามถึงกรณีการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล โดยบอกเพียงแค่ว่า ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแล้ว ขอให้ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการแทน และยืนยันได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งดำเนินคดี ทั้ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ต้องมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติม รวมถึงไม่ต้องมารายงานตัวใดๆ อีกแล้ว ก่อนที่ทีมงานฝ่ายกฎหมาย จะยุติการให้สัมภาษณ์ และเดินเข้าห้องกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทันที