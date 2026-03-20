แสวง ยันกกต.ทำคดีฮั้วสว. ตั้งอนุฯ ชุด 36 ตามกฎหมาย ยังไร้ชงมติปล่อยผี 229 คน เข้ากกต. ใหญ่ ด้านรองเลขาฯ ตีมึน จำไม่ได้เคยให้ความเห็นอะไรไปบ้าง
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ว่า ขอยืนยันว่าสำนักงานกกต.ทำตามกฎหมาย ขั้นตอน ชอบด้วยกฎหมายระเบียบทุกขั้นตอน
ถึงตรงนี้อนุกรรมการใช้เวลา 90 วัน น่าจะมีความเห็นไปแล้ว อยู่ระหว่างส่งมาให้สำนักงานกกต. แล้วสำนักงานฯ จะทำเอกสารเสนอคณะกรรมการกกต.พิจารณา
ส่วนเรื่องที่เป็นข่าวไม่ว่าจะชั้นกรรมการสอบสวน หรือชั้นอนุกรรมการ ไม่มีใครทราบ คือ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไม่ทราบ ยืนยันว่า กกต.รวม ถึงตนเองไม่มีใครทราบ เพียงแต่สอบถามว่า อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว เพราะมีคนมาสอบถามเร่งรัด
เมื่อถามว่าหาก กกต.ชุดใหม่ มีการยกคำร้อง ตามมติของชั้นอนุกรรมการ จะส่งผลทางการเงินอย่างไรบ้าง รวมถึงกรณีกกต.บางส่วน ถูกมองว่ามาจากการแต่งตั้งของสว.สีน้ำเงิน นายแสวง กล่าวว่า ผลทางการเมืองคงตอบไม่ได้ แต่การทำงานทั้งในส่วนของสำนักงานฯ และกกต. ทำงานบนสิ่งที่มีการแข่งขัน
ทุกคนอยากได้ผลที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าผลไปซ้าย หรือขวา ยก หรือลง มีคนไประโยชน์ทั้งนั้น กกต.ก็รับแรงกระแทกทุกฝ่าย จึงอยู่ที่ว่าเราตัดสินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้มาถูกต้องตามพยานหลักฐาน ซึ่งต้องรอดูและแต่ละชั้นนั้น มีความอิสระในการให้ความเห็น เราทำตามหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหน้าที่ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครไปบิดเบือนได้
เมื่อถามว่าสุดท้ายแล้ว กกต.ยังมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบหรือไม่เพราะมีการตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสีน้ำเงิน นายแสวง กล่าวว่า นั่นเป็นความเห็น ยิ่งสังคมมองอยู่ จริงๆ เราทำตัวตามปกติ แต่ต้องระวัดระวังตัวมากขึ้นให้คนเห็นว่าเราทำตรงไปตรงมา ส่วนความเห็นของสังคม มีความเห็นได้ทุกทาง แต่ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนข้อเท็จจริงก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างที่สังคมเขาวิจารณ์หรือไม่
เมื่อถามถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 36 ออกมาเป็นคนละทิศทางกับที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต.เคยให้ทิศทางไว้ ทำให้ กกต.ถูกสังคมมองว่าเป็นเครื่องมือการฟอกขาว ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 36 มีความเห็นอย่างไร ตนยังไม่ทราบ ส่วนผลวินิจฉัยชุดที่ 26 ความเห็นของตนเองก็จำไม่ได้แล้วว่า ให้ความเห็นอะไรไว้บ้าง
นายแสวง กล่าวว่า เรื่องนี้เรื่องการทำงานเป็นความลับ คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 พูดไม่ได้เพราะเป็นความลับ ส่วนคณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 36 จะมีความเห็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบ มีเพียงที่เป็นข่าว แต่ไม่มีใครออกมายืนยัน ไม่มีใครตอบได้เพราะอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ไม่มีใครเปิดเผยได้อยู่แล้ว
ต้องรอว่าไปถึงชั้นสุดท้ายในการพิจารณาของ กกต.จะมีทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเห็น และมติ ส่วนสัปดาห์หน้าจะได้เห็นความชัดเจนหรือไม่นั้นเรามีเอกสารจำนวนมาก เชื่อว่าต้องใช้เวลาก่อนพิจารณาและเสนอเข้าวาระ
เมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 36 และคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 แตกต่างกัน สว.สำรองมีการตั้งคำถามว่า การแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 36 เกินกรอบของกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า ในที่นี้ไม่มีใครทราบมีเพียงคณะกรรมการสืบสวน จึงบอกไม่ได้ว่าความเห็นคืออะไร
ส่วนเรื่องการแต่งตั้งอนุฯ ลุด 36 ชอบด้วยระเบียบหรือไม่ ขอชี้แจงว่า ก่อน กกต.จะตั้ง ทางสำนักงานฯ ก็ได้ดูเรื่องระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอนให้อยู่แล้ว และเราก็ยืนยันว่า เรื่องนี้กกต.ทำตามระเบียบทุกขั้นตอน