รมว.ยุติธรรม ปัดไม่ทราบรายละเอียด หลังดีเอสไอเรียก ‘พ่อลูกหวังศุภกิจโกศล’ รับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ โต้ไม่ใช่เรื่องการเมือง
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีต รมช.คมนาคม เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คดีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หาดสวนยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ดีเอสไอเป็นคนเรียกมา
เมื่อถามถึงกรณีน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหา พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียด
เมื่อถามว่าจากกรณีดังกล่าวที่ปรากฏออกมา ดีเอสไอได้แจ้งให้รมว.ยุติธรรม ได้ทราบเบื้องต้นหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่ได้แจ้งมา เนื่องจากเป็นเรื่องของคดี ในส่วนนี้ดีเอสไอจะดำเนินการของเขาเอง
ส่วนที่มีการมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองนั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่น่าจะใช่ เพราะเป็นเรื่องของคดีที่ดีเอสไอดำเนินการอยู่แล้ว
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