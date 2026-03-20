วันนอร์ เผย 40 ปี เส้นทางการเมือง เพิ่งเคยเจอยิงถล่ม สส. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
วันที่ 20 มี.ค.2569 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และ ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า รู้สึกเสียใจและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากนายกมลศักดิ์เป็นนักการเมืองที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและคลุกคลีกับประชาชนมาตลอดเกือบ 10 ปี ได้ต่อสู้เพื่อประชาชน ในเรื่องของความทุกข์ยากและความถูกต้อง และเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในเรื่องกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม และได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ คนในสภาและพรรคต่างชื่นชม
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างแรกรู้สึกเสียใจกับกมลศักดิ์ และผู้ร่วมงานอีก 2 คน ซึ่งตอนนี้กำลังทำการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่คิดมาก่อนเลยว่านักการเมืองที่คลุกคลีอยู่กับประชาชนมาตลอดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
“เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพรรคประชาชาติ ตั้งแต่เล่นการเมืองมา 40 กว่าปี ไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือ สส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะอุกอาจ ยิงบนถนนและหน้าบ้านของ สส. มีวงจรปิดและเห็นรถที่มาอย่างชัดเจน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาตั้งแต่เมื่อคืน ฝ่ายปกครอง รวมถึงตำรวจฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคง คงจะต้องติดตามและหาผู้ก่อเหตุมาลงโทษ ตามกฎหมายให้ได้ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในพื้นที่ ซึ่งผมเชื่อว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อไป” นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าว
นายวันนอร์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า เมื่อเช้าได้พูดคุยกับผู้บัญชาการภาค 9 แล้ว และท่านบอกว่าจะมาประชุมรับทราบด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นวันนี้ “ซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเรามีปัญหา โดยเฉพาะขวัญและกำลังใจของประชาชน ซึ่งในขณะนี้บ้านเราก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องนี้แทรกเข้ามาอีก ซึ่งถ้ามีการรีบแก้ไขเหตุการณ์นี้ สามารถสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนต่อไปได้
ในส่วนของคดีนั้นก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและพนักงานสอบสวนทำงานอย่างเต็มที่ เพราะถ้าหากว่าเราไปโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญต้องเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้ เพราะหลักฐานชัดเจนว่าคนร้ายมากับรถอะไร หลบหนีทางเส้นทางไหน
ซึ่งตนคิดว่าโอกาสที่จะจับได้ในเร็ววันน่าจะมีสูง ถ้าทุกฝ่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ช่วยชี้เบาะแสการหลบหนีไปที่ไหนใช้เส้นทางไหน ใครที่รู้เห็นก็มาบอกเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย จะช่วยให้การดำเนินการของเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับความรุนแรงการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นในมิติทางการเมือง นายวันนอร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเลือกตั้งทุกครั้งก็มีความรุนแรงระหว่างการหาเสียง การปราศรัยหาเสียงบนเวที มีการพูดจากันไปมา ซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีการทำร้ายให้ถึงกับชีวิตเกิดขึ้น ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรก
ถ้าจะกำชับ สส.ให้ระวังตัวมันก็ทำได้ยาก ยิ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนไม่มีใครอยู่บ้านเลย เพราะมีการไปละศีลอดไปร่วมละหมาดกับชาวบ้าน กว่าจะกลับบ้านก็เกือบ 3 ทุ่ม ซึ่งไม่สามารถที่จะระมัดระวังตัวได้ และอีกอย่างเราก็ไว้ใจพี่น้องประชาชน โดยไม่คิดว่าจะมีคนฉวยโอกาส มาทำลายความรู้สึกที่ดี โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน
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