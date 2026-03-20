นายกฯ ยังไม่ทราบเหตุลอบยิง สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โยงการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ ชี้เป็นการกระทำที่อุกอาจ ต้องเร่งจับคนร้ายดำเนินคดี

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า การทำร้ายมุ่งหวังเอาชีวิตผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นเรื่องการเมือง และถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ แต่โชคดีไม่มีใครเสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า จากการสอบถาม นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ บอกว่านายกมลศักดิ์ปลอดภัย ซึ่งตอนเกิดเหตุนายกมลศักดิ์ กำลังจะถึงบ้านพัก ดังนั้น เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีเร่งติดตามผู้กระทำความผิด

เมื่อถามย้ำว่า เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 2 ภาคฝนหนัก เปิดชื่อ 39 จว.เต็มๆ เผยเส้นทางพายุไต้ฝุ่น “เมขลา”
2

อาลัย เชฟอ้วน พระราม 5 เชฟดังประสบอุบัติเหตุ ขับรถหลับใน ชนแบริเออร์เสียชีวิต
3

ราคาทองวันนี้ 25 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ ดิ่งแรงกว่า 1,300
4

ช็อก! จบรัก 8 ปี แพมมี่ เปิดใจเฮิร์ตหนัก ถูก กานต์ ทศน บอกเลิก โบ้ยถามฝ่ายชายเอี่ยวมือที่ 3 มั้ย
5

มงลงแล้ว 'กิ๊ฟท์ซ่า' นักร้องสาวดังวงเกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026
6

เป๊ก ขอโทษทุกคน ยอมรับผิดปม หนิง ปัทมา พยายามแล้วแต่เลิกไม่ได้ แจงทริปเชียงใหม่-อเมริกา
7

สรุป 13 ทีม การันตีเข้ารอบน็อกเอาต์ ฟุตบอลโลก 2026
8

สุดสลด พบศพ ด.ญ.12 หมกป่า มีร่องรอยถูกล่วงละเมิด แม่มาเก็บเห็ดช็อก ไม่คิดว่าเป็นร่างลูก
9

เปิดใจไรเดอร์แอพฯจีน ชี้เงินดี มีประกันสังคม วิ่งงานจนปลดหนี้ได้ ชี้จดทะเบียนถูกต้อง
10

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย.69 ร่วงแรงต่อเนื่อง ประกาศ ราคาทองคำวันนี้