นายกฯ ยังไม่ทราบเหตุลอบยิง สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โยงการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ ชี้เป็นการกระทำที่อุกอาจ ต้องเร่งจับคนร้ายดำเนินคดี
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า การทำร้ายมุ่งหวังเอาชีวิตผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นเรื่องการเมือง และถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ แต่โชคดีไม่มีใครเสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า จากการสอบถาม นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ บอกว่านายกมลศักดิ์ปลอดภัย ซึ่งตอนเกิดเหตุนายกมลศักดิ์ กำลังจะถึงบ้านพัก ดังนั้น เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีเร่งติดตามผู้กระทำความผิด
เมื่อถามย้ำว่า เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบ