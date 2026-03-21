“ฉก.นราธิวาส” ถอดรหัสเหตุป่วนใต้ คนร้าย ยิงถล่ม สส. ทำไม กล้องเสีย-รอดด่าน ถอดรหัสวาทกรรม ด่านเยอะ แต่โจรหนีได้ ใครกันแน่อยู่เบื้องหลัง
วันที่ 21 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เผยแพร่ข้อความทั้งภาษาไทย และภาษามาลายู กรณี เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อีกครั้ง ภายหลังเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะกรณีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเหตุสร้างความไม่สงบในช่วงเดือนสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งประเด็นกล้องวงจรปิดขัดข้องและการหลบหนีของผู้ก่อเหตุผ่านด่านตรวจ โดยเนื้อหามีใจความว่า
ทุกครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงแล้วกระแสสังคมตีกลับ โดยเฉพาะการไปลอบยิง สส. ที่เคยเป็นทนายช่วยเหลือชาวบ้าน หรือการสร้างความเดือดร้อนในช่วงเดือนแห่งความบริสุทธิ์ เรามักจะเห็น “ข้อความชุดเดิมๆ” ถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มผู้เห็นต่าง เพื่อโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่รัฐว่ามีส่วนรู้เห็น เรามาใช้ “สติและข้อเท็จจริง” วิเคราะห์ข้อสงสัยเหล่านี้ทีละประเด็น
ข้อกล่าวหาที่ 1 “กล้องวงจรปิดตามเส้นทางพร้อมใจกันเสีย รถก่อเหตุหายเข้ากลีบเมฆ”
ความจริง การทำลายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) คือ “ขั้นตอนพื้นฐาน (SOP)” ของผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่แล้ว
พฤติกรรมซ้ำซาก : ก่อนลงมือ โจรกลุ่มนี้จะมีการดูลาดเลา หันมุมกล้องหนี ตัดสายไฟ หรือแม้แต่วางเพลิงเผากล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีล่วงหน้า
ตัดไฟตัดทาง : ย้อนดูเหตุการณ์ที่สุไหงปาดี (19 มี.ค.) จะเห็นชัดเจนว่าคนร้าย “ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า/สายไฟ” ทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับทั้งหมด เมื่อไม่มีไฟ กล้องก็ทำงานไม่ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กล้องเสีย แต่คือ “การเตรียมการเพื่อหลบหนี” ของพวกมันเอง
ข้อกล่าวหาที่ 2 “หนีผ่านด่านกองปราบ ด่าน สน. และด่าน ฉก. ที่อยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรได้อย่างไร?”
ความจริง: โจรในพื้นที่ “ไม่เคยวิ่งฝ่าด่านหลัก” แต่ใช้ความชำนาญเส้นทางรองและทางธรรมชาติ
รู้หลบรู้หลีก ด่านตรวจที่กล่าวอ้างล้วนตั้งอยู่บน “ถนนสายหลัก” แต่ลักษณะภูมิประเทศในหมู่บ้านมี “เส้นทางสายรอง” ทางลัด ทางการเกษตร หรือทางทะลุสวนยางพารามากมายที่คนนอกไม่รู้ แต่คนก่อเหตุในพื้นที่รู้ดี
ทิ้งรถ/เดินเท้าเข้าป่า: ข้อมูลจากเหตุสุไหงปาดี ระบุชัดเจนว่า คนร้ายใช้การ “เดินเท้า” มาก่อเหตุ และหลบหนีลัดเลาะเข้าไปในสวนยางพารา มุ่งหน้าขึ้นเขาตะเว หรืออาศัยแนวชายแดน ไม่มีโจรที่ไหนขับรถกระบะเปิดไฟหน้าวิ่งผ่านด่านตรวจใหญ่ๆ หลังก่อเหตุหรอกครับ พวกมันขับรถไปจอดในจุดนัดพบ เปลี่ยนรถ หรือทิ้งรถแล้วเดินเท้าต่อทั้งนั้น
สรุป (Key Takeaway): ทำไมต้องโยนความผิดให้รัฐ คำตอบคือ “เพื่อหนีความผิดและลดกระแสด่าทอจากชาวบ้าน” การลอบกัด สส. ที่เป็นที่รัก หรือการปาระเบิดยิงปะทะจนชาวบ้านต้องเดือดร้อนในช่วงปลายเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ทำให้กลุ่ม (BRN) สูญเสียมวลชนอย่างหนัก การสร้างวาทกรรมว่า “เจ้าหน้าที่ทำเอง” จึงเป็นข้ออ้างเดิมๆ ที่มักถูกนำมาใช้เพื่อฟอกขาวให้ตัวเอง อย่าปล่อยให้การพิมพ์ข้อความจับแพะชนแกะ มาบิดเบือนความจริงที่ว่า “พวกมันนั่นแหละที่ลอบกัด และทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน