วิสุทธิ์ ย้ำ ชื่อ 8 รมต. รอความชัดเจน 24 มี.ค.นี้ เชื่อไร้ปัญหาคุณสมบัติ ชี้ปม สุดาวรรณ มีแผนสำรองถ้าติดปัญหา มั่นใจไร้แรงกระเพื่อมในพรรค หลังกลุ่มนิวเจนได้โควตารมต.
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงรายชื่อโควตารัฐมนตรี 8 คนของพรรคเพื่อไทยที่ส่งให้พรรคภูมิใจไทย บางคนอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่มีคดีถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อกล่าวหาว่า คิดว่ารายชื่อที่ส่งไปไม่น่าจะมีปัญหา
แต่คงต้องรอความชัดเจนจากการประชุมสัมมนาพรรคในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค น่าจะมีการแจ้งให้ทราบถึงรายชื่อผู้ได้เป็นรัฐมนตรี ตอนนี้หลายคนยังสับสนอยู่ว่าอันไหนจริงหรือปลอม
เมื่อถามว่ารายชื่อ ครม.ที่พรรคเพื่อไทยส่งไปอาจมีปัญหาในส่วน น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากถูกดีเอสไอเรียกไปรับทราบข้อหาคดีบุกรุกที่ดินรัฐหาดสวนยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่แน่ใจจะมีปัญหากระทบต่อการรับตำแหน่งหรือไม่
แต่เชื่อว่าไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญหาจริงก็เชื่อว่าอาจส่งชื่อคนในเครือข่ายมาดำรงตำแหน่งแทน ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
เมื่อถามว่าความรู้สึก สส.ส่วนใหญ่รับได้กับรายชื่อ ครม.ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มีหลายฝ่าย ต่างคนก็คิดกันไปคนละทาง การที่มีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จะพอใจหรือไม่พอใจในรายชื่อที่ออกมาถือเป็นเรื่องปกติทางการเมือง สุดท้ายทุกคนต้องเคารพมติพรรค ไม่น่าจะมีแรงกระเพื่อมใดๆ เกิดขึ้น
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่กลุ่มนิวเจนในพรรคเพื่อไทยได้โควตาเก้าอี้รัฐมนตรีรอบนี้หลายคน นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า อาจเป็นเพราะมีความสามารถมาก คนเก่าๆ อาจมือไม่ถึง ขึ้นอยู่กับมติพรรคจะเห็นอย่างไร ไม่มีปัญหา