ว่าที่รัฐมนตรี ครม. อนุทิน 2 ส่งประวัติตรวจคุณสมบัติ ก๊วนภูมิใจไทย-เพื่อไทย ส่งทีมงานเป็นตัวแทนมายื่นอย่างคึกคัก
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงบ่าย ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล ยังคงคึกคัก โดยมีทีมงานของว่าที่รัฐมนตรี ที่อยู่ในโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2 ทยอยมายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
โดยเวลา 13.15 น. คณะทำงานของ นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ที่มีชื่อนั่งรมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มาส่งเอกสารที่ ตึก สลค. จากนั้น ทีมงานของนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ที่มีชื่อนั่ง รมช.คมนาคม ได้มาส่งประวัติเช่นกัน
ต่อมาเวลา 13.40 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่มีชื่อนั่ง รมว.อุตสาหกรรม และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่มีชื่อนั่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งทีมงานมายื่นเอกสาร
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ที่มีชื่อนั่ง รมช.คมนาคม น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ที่มีชื่อนั่ง รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ได้ส่งทีมงานมาส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเช่นกัน