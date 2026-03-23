ปิยะรัฐชย์ ดอดเข้ากระทรวงเกษตรฯ ส่งทีมเข้าดูห้องทำงานแล้ว เจ้าตัวไม่ลงจากรถ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐมนตรีพาชมห้องทำงานต่างๆ

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย และว่าที่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมทีมงาน เดินทางเข้ามากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดูห้องทำงาน

โดยขอเข้าดูห้องทำงานของรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด โดย น.ส.ปิยะรัฐชย์ ให้เลขาส่วนตัว ไปสำรวจห้องทำงานต่างๆ แทน ขณะที่เจ้าตัวนั่งคอยอยู่ภายในรถส่วนตัว ทะเบียน ฬน 11 กรุงเทพฯ

การเดินทางเข้ามาตรวจสอบในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะจัดวางตำแหน่งห้องทำงานในการทำงานของรัฐมนตรีใหม่ ทั้ง 3 คนจากพรรคเพื่อไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐมนตรีพาเดินชมห้องทำงานต่างๆ ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรฯ ครั้งนี้ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ไม่ได้ลงจากรถ แต่มอบหมายให้ทีมงานเป็นผู้ขึ้นมาประสานงานแทนเท่านั้น โดยใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีก่อนเดินทางออกไป

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