“จุลพันธ์” ย้ำ พท.ไร้แรงกระเพื่อมโผ “ครม.อนุทิน 2” ยันจัดสรรตำแหน่งลงตัว มั่นใจคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้ว
24 มี.ค. 69 – เมื่อเวลา 08.15 น. ที่โรงแรม เอสซี ปาร์ค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า สส.ภายในพรรคเพื่อไทย แสดงความไม่พอใจในการจัดโผคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุทิน 2 ว่า
ไม่มี เป็นการคาดการณ์จากภายนอก กระบวนการการจัดตั้งรัฐบาล ต้องมีการเจรจา และต้องดูตัวบุคคล ที่สามารถทำงานได้ในกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีการดูในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมไปถึงการขับเคลื่อนกระทรวงและนโยบาย
หลังจากนั้นจะต้องพิจารณาตัวบุคคลซึ่งแน่นอนว่า ตำแหน่งมีน้อย คนมีเยอะ ก็ไม่ได้ทุกคน ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ ขณะนี้ในพรรค ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหว หรือสั่นไหวอะไร ทุกคนยังรักและสามัคคี
ทั้งนี้ เป็นการคาดการณ์จากคนภายนอก ที่มองเข้ามาว่า อาจจะมีคนไม่พอใจ แต่ในข้อเท็จจริงภายในพรรคก็มาประชุมกันครบถ้วน ทุกคนพร้อมที่จะขับเคลื่อนพรรคเดินหน้านโยบาย และขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาล ขอย้ำอีกครั้งว่าทุกคนสามัคคีกัน
เมื่อถามว่าจากกระแสข่าวดังกล่าวไม่ใช่ความรู้สึกของคนภายในพรรคใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องความไม่พอใจ ตอนนี้ไม่มีใครที่ยังไม่ได้รับโอกาส บทบาทหน้าที่ในความเป็นตัวแทนประชาชนและการทำงานด้านอื่นๆ ยังมี ในตำแหน่งที่เป็นองค์ประกอบเข้ามา ทั้งในตำแหน่งการเมืองและการทำงานในสภาฯ โอกาสไม่ได้หมดไป ทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับพรรคอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า บางคนน้อยใจ อาจจะออกจากพรรคไปนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวยืนยันว่าไม่มี
เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคพท. ยืนยันได้หรือไม่ว่า ยังสามารถบริหารจัดการความรู้สึกของ สส.ภายในพรรคได้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในช่วงของการจัดตำแหน่ง ทุกครั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการขยับจนลงตัว หรือตัดสินใจในการเลือกบุคลากร แน่นอนว่า มีการพูดคุยหารือและทุกคนพร้อมที่จะทำงาน
บุคลากรในพรรคเพื่อไทย ก็มีประสบการณ์ มีความรู้เยอะ หลายคนมีความพร้อม แต่สุดท้ายต้องตัดสินใจและเมื่อตัดสินใจแล้วทุกคนก็พร้อมเดินหน้าต่อ ทุกครั้งมีการปรึกษาหารือกันเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
เมื่อถามว่า รายชื่อที่ออกมา หลายคนก็มองว่า ฝั่งของพรรคเพื่อไทย ก็มีลูกเทพ เช่นกัน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่จบกระบวนการ ตนไม่ขอพูดถึงรายชื่อ เพราะกระบวนการทั้งหมดในขณะนี้ พรรคเพื่อไทย ดำเนินการในส่วนของพรรคเรียบร้อย ในการส่งรายชื่อให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
ส่วนกระบวนการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เป็นอำนาจโดยเต็มของ นายกฯ และเป็นเรื่องที่ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ เพราะฉะนั้น ณ จุดนี้ตนคงไม่พูดถึงรายชื่อที่ออกมา ถูกหรือไม่ตนไม่ขอยืนยัน
เมื่อถามว่าหากในรายชื่อรัฐมนตรีที่มีปัญหา ขณะนี้มีการส่งกลับมายังพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่มี เข้าใจว่ากระบวนการพึ่งเริ่มต้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนายกฯ และเลขาคณะรัฐมนตรี ตอนนี้ก็รอยืนยันได้อย่างเดียวว่าส่งชื่อให้กับนายกฯ แล้ว
เมื่อถามว่า ได้ส่งรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ไปให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การตรวจคุณสมบัติเป็นกลไกที่ทางเลขาคณะรัฐมนตรี ต้องดำเนินการ เรามั่นใจว่า บุคลากรของเราสามารถทำงานได้ และเป็นรายชื่อที่ นายกฯ รับได้ที่จะไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ
เราต้องมั่นใจว่า คนที่มาอยู่ตรงนี้ เราผ่านกระบวนการคัดกรองมาหลายครั้ง ไม่ใช่ว่ามาถึงจุดนี้ได้โดยไม่ทำอะไรเลย การสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นอดีตรัฐมนตรี มีการผ่านการคัดกรองคุณสมบัติมาแล้วหลายครั้ง เพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจอยู่
เมื่อถามว่า แต่การตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีในครั้งนี้ ดูเหมือนจะเข้มข้นกว่าทุกครั้ง จะต้องมีรายชื่อสำรองหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้คงไม่พูดถึง ไม่สามารถเล่าได้ เป็นเรื่องที่ดำเนินการเรียบร้อย