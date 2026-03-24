‘ยศชนัน’ เผย ‘เพื่อไทย’ ติวเข้ม สส. วางแนวทางการทำงาน 4 ปี เตรียมรับมือพลังงาน-สงครามตะวันออกกลาง 3 มิติ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต ชี้ นโยบายรัฐบาล ลงตัว ลั่น มีญัตติด่วน พลังงานในมือ พร้อมชงสภาฯ สะท้อนความเดือดร้อน ปชช.
24 มีนาคม 2569 – เมื่อเวลา 08.15 น. ที่โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทย ว่า
เป็นการประชุมเพื่ออัปเดตระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่พรรคมองไว้ในอนาคต และสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันในอนาคต ซึ่งบางครั้ง สส.ใหม่ ก็ยังไม่สนิทกับ สส.เก่า มากนัก ครั้งนี้จึงจะเป็นการทำความคุ้นเคยกันระหว่าง สส.ใหม่ สส.เก่า รวมถึงบุคลากรในพรรคที่มีความรู้ นอกจากนี้ จะมีการพูดคุยถึงแนวทางที่จะทำงานใน 4 ปี โดยผู้มีประสบการณ์จะมาแชร์องค์ความรู้ และแนวทางที่จะเสนอญัตติต่างๆ
นายยศชัน กล่าวต่อว่า อีกเรื่องที่เราเตรียมจะมาพูดคุยกันคือ เรื่องพลังงานและสงครามตะวันออกกลาง ส่วนตัวประเมินไว้ว่า ดูเหมือนจะจบ แต่ก็ไม่จบ และประเมินสถานการณ์ที่แย่ที่สุดมา ซึ่งทางภาครัฐและกระทรวงต่างๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
โดยตน ดูมา 3 มิติ คือ 1. ปัจจัยสี่ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาได้หากเกิดการยืดเยื้อ 2. ที่อยู่อาศัย ค่าไฟต่างๆ และ 3. การคมนาคมขนส่ง รวมถึงยารักษาโรค
อีกประเด็นที่สำคัญคือการแสดงออกว่าจะทำอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะเตรียมเสนอแนวทางให้ภาครัฐว่าหากยาขาดแคลนต้องทำอย่างไร การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลควรเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเหตุการณ์คับขันขึ้น
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เรื่องมิติในอนาคต แน่นอนว่าเรื่องพลังงานทดแทน เรื่องโซล่าเซลล์ และอีวีต่างๆ ซึ่งไม่ได้ใช้อย่างตรงไปตรงมาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมี โดยทางด้านเทคโนโลยีต้องดูว่า จะสามารถทำให้เกิดการทดแทนขึ้นมา รวมถึงเรื่องการหาตัวซัพพลายเชนใหม่ๆ ขึ้นมาในยามที่ฉุกเฉิน
โดยทั้ง 3 มิตินี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ สส. ของพรรคลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งแต่ละคนจะรวบรวมข้อมูลเข้ามายังที่ประชุมสัมมนาพรรค ทั้งนี้ ในแต่ละมิติ จะมีการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะนำไปส่งให้ผู้ที่สามารถดำเนินการได้ในส่วนของภาครัฐ และรัฐบาลที่ดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม จะมีการพูดคุยกัน ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 มีนาคม
เมื่อถามถึง กรณีที่ พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการยื่นญัตติด่วนเกี่ยวกับเรื่องค่าพลังงานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 25 มีนาคมนี้ พรรคเพื่อไทย เตรียมจะเสนอญัตติด้วยหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า มีเช่นกัน เราเตรียมการไว้ตั้งแต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่แล้วแล้ว สามารถดำเนินการทำได้เลย
ซึ่งขณะนี้เรา ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และพยายามจะแก้ไขปัญหา รวมถึงเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยจะสะท้อนถึงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เมื่อถามถึง การหารือพรรคร่วมรัฐบาลในการกำหนดนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาฯ นายยศชนัน กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า ลงตัวดี เอาปัญหาและประเด็น ที่จะต้องปลดล็อกทั้งใน 4 ปี และระยะสั้น รวมถึงนโยบาย ที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงในกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปใส่ในนโยบายของรัฐบาลด้วย ซึ่งพรรคภูมิใจไทย ยินดีที่จะให้ใส่นโยบายของพรรคเพื่อไทยลงไป แน่นอนว่า เราจะได้ขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการที่เราดูกระทรวงของสังคม และเรื่องของทุนมนุษย์ แน่นอนว่าผลลัพธ์ อาจจะเห็นได้ไม่ชัดในแง่ของระยะสั้น แต่หากเราทำเรื่องนี้ดีๆ จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
ซึ่งพวกเรามีหลายคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ และหลายคน ที่เคยดูแลกระทรวงนี้ ก็จะได้มีการพูดคุยกันเพิ่มเติม โดยนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ตรงกับพรรคภูมิใจไทย คือเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเรื่องนี้มีความจำเป็น เพราะจะเป็นกระดูกสันหลังใหม่ของประเทศ ที่จะสามารถนำเทคโนโลยี ไปดูแลกระทรวงอื่นได้ด้วย