พรรคประชาชน แจง ไม่เกี่ยว “peopleparties” แฮกเกอร์ ใช้ชื่อพรรค เจาะระบบรัฐ ยันเป็นการแอบอ้างซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด

วันที่ 24 มี.ค.2569 พรรคประชาชน – People’s Party โพสต์ชี้แจง กรณีมีผู้สร้างบัญชีใหม่ ใช้บัญชีชื่อ peopleparties ลักลอบเจาะระบบข้อมูลหน่วยงานรัฐ พรรคประชาชน ขอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว

สืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่าเกิดการลักลอบเจาะระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ก่อเหตุได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ในชื่อ “peopleparties” เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงระบบดังกล่าวนั้น

ทางพรรคประชาชนขอชี้แจงและยืนยันข้อเท็จจริงว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนใดๆ ต่อบัญชีผู้ใช้งาน “peopleparties” และการกระทำดังกล่าว การนำคำที่อาจสื่อถึงชื่อพรรคไปตั้งเป็นชื่อบัญชีนั้น เป็นการแอบอ้างซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด

ทางพรรคขอชี้แจงและยืนยันกับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงนี้

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