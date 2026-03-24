วีระยุทธ เผย ปชน. ลับมีด เตรียมพร้อมชำแหละนโยบายรัฐบาล จ่อเคาะบทลงโทษ ‘สุริยา’ สส.งูเห่า อุดรฯ หวังกู้ศรัทธา เห็นใจประชาชนลงคะแนนให้แต่ถูกทรยศ
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า เข้าใจว่าจำนวนตัวเลข ครม. ยังไม่นิ่ง กำลังตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่
อย่างไรก็ตาม ตนขอรอชื่อคนนิ่งก่อน เราเตรียมการอภิปรายนโยบายรัฐบาลแล้ว วันนี้ในที่ประชุม สส.พรรคประชาชน ก็มีการคุยกันถึงขั้นว่า ถ้ามีการแถลงนโยบายรัฐบาล พรรคประชาชนจะพูดเรื่องอะไรกันบ้าง ตอนนี้เตรียมอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องญัตติด่วนเรื่องวิกฤตน้ำมัน และเตรียมเรื่องการอภิปรายนโยบายรัฐบาล
เมื่อถามว่าประเด็นหลักๆ ที่พรรคประชาชนผลักดัน เช่น ประกันสังคม พอได้เห็นโฉมหน้านายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรมว.แรงงานแล้ว คิดว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอรอดูที่เขาแถลงนโยบายก่อน เพราะตัวนโยบายจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นไม้บรรทัดว่า สุดท้ายรัฐบาลจะทำอะไร แล้วเราเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร
เมื่อถามว่าในที่ประชุมวันนี้จะเคาะบทลงโทษ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ที่เป็นงูเห่าหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เป็นหนึ่งในวาระที่เราจะคุยกับ สส. ในวันนี้
เมื่อถามว่าส่วนตัวได้คุยกับนายสุริยาหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เดี๋ยวมีคณะทำงานที่เขาพูดคุยกับนายสุริยา จะมารายงานและสรุปกันในวันนี้ในที่ประชุม สส.
ส่วนที่มีรายงานว่านายสุริยาติดหนี้สิน จนทำให้ต้องรับเงินเป็นงูเห่า นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอประเมินก่อน แล้วคงจะมีข้อสรุปออกมาในวันนี้
เมื่อถามว่าจะมีการโน้มน้าวให้กลับมาพรรคประชาชนหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอรอดูข้อสรุปวันนี้ก่อน ที่ประชุม สส.จะมีการคุยกันต่อ ยืนยันว่าบทลงโทษจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับแฟนคลับพรรคประชาชน เนื่องจากเราคำนึงถึงเสียงของประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวอุดรธานีที่ฝากความหวังไว้กับเรา
“พอเรากลับไปดูคลิปย้อนหลัง เราเห็นใจและเข้าใจประชาชนพี่น้องชาวอุดรธานี เขต 7 มาก และยังอยากทำให้พรรคประชาชนเป็นความหวังต่อไป” นายวีระยุทธ กล่าว
เมื่อถามว่าแกนนำรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เพราะทุกคนลงไปช่วยลงหาเสียงหมดเลย นายวีระยุทธ กล่าวว่า เป็นเขตที่เราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆ อย่างไรก็จะมีมาตรการเชิงรุกต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในอนาคต