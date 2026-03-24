วิปฝ่ายค้าน ประชุมนัดแรก 5 พรรคไม่โหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ จ่อตั้งญัตติด่วน หารือวิกฤตพลังงาน “พริษฐ์” บอกประสาน “ภท.” แล้ว ไม่กังวลถูกปิดประชุมหนี
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) อย่างไม่เป็นทางการนัดแรก โดยมีตัวแทน 5 พรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พรรคประชาชน นำโดย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค
พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง รวมถึงนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี และตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย
โดยนายพริษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายค้าน ซึ่งมี 5 พรรคการเมืองที่ไม่ได้โหวตเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยการประชุมไม่เป็นทางการจะประชุมจนกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้น และมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จึงจะสามารถตั้งประธานวิปฝ่ายค้านได้ แต่ระหว่างนี้อยากให้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปก่อน
จากนั้น เวลา 11.00 น. นายพริษฐ์ แถลงผลการประชุมว่า 5 พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันที่จะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุม ในวันที่ 25 มี.ค. เพื่อให้ สส. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลถึงวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เบื้องต้นได้ประสานกับนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทยไว้แล้ว เชื่อว่าจะได้พิจารณาญัตติดังกล่าว โดยไม่กังวลว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ จะไม่ให้พิจารณา เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปิดประชุมไปก่อน
ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคประชาชนได้เตรียม สส. ที่จะอภิปรายในญัตติดังกล่าวไว้แล้ว และเตรียมประเด็นที่จะอภิปราย อาทิ สถานการณ์น้ำมันของโลกและในประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน การตรึงราคา
รวมถึงการปรับเพดานราคาน้ำมันภายในประเทศที่ตนมองว่า รัฐบาลควรมีนโยบายหรือมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพที่ใช้น้ำมัน และกลุ่มขนส่ง
“ในปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น ผมมองว่าหากรัฐบาลบริหารด้วยความโปร่งใส ไม่จำเป็นต้องกลัวการตอบคำถามของพรรคฝ่ายค้าน กระดุมเม็ดแรกที่ย้ำมาตลอด คือ พูดความจริงกับประชาชน เพราะมีหลายกรณีที่คำพูดของนายกฯ สวนทางกับความจริง เช่น
สาเหตุที่น้ำมันขาดแคลนเพราะประชาชนเติมมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงพบว่านอกจากประเด็นดังกล่าว ยังมีการส่งน้ำมันให้ปั๊มน้อยลง หรือกรณีไม่มีไอ้โม่งกักตุน แต่ข้อเท็จจริงพบการกักตุนน้ำมันจำนวนมาก ที่จ.อ่างทอง และพบการขายเกินราคา” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น พรรคฝ่ายค้านเตรียมเสนอประธานสภาฯ พิจารณากำหนดการประชุมสภาฯ ในวันที่ 26 มี.ค. เพราะไม่มีเหตุผลใดที่สัปดาห์นี้จะนัดประชุมสภาฯ เพียงวันเดียว อีกทั้งขณะนี้ประเทศมีหลายปัญหาที่สภาฯ ควรเป็นพื้นที่ช่วยหาทางออก หากประธานสภาฯ เปลี่ยนใจ ก็สามารถเปิดประชุมในวันดังกล่าวได้
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ผลการประชุมยังเห็นร่วมกันว่า ในการประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้านั้น จะขอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาการรับมือผลกระทบสงครามอิหร่าน-สหรัฐอเมริกา กมธ.วิสามัญเกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรร
กมธ.วิสามัญชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น กรณีน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ กมธ.วิสามัญศึกษากำกับการใช้กัญชา โดยญัตติดังกล่าวได้ยื่นไว้ทั้งหมดแล้ว
รวมถึงจะหารือเรื่องการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระกระทู้ แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา แต่อยากให้ ครม.รักษาการ ได้ตอบในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นจะหารือเพื่อขอให้เพิ่มวันประชุมสภาฯ ในวันศุกร์ จำนวน 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. หรือ ภาคประชาชนที่ค้างอยู่