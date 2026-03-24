อนุทิน ย้ำชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่มีอะไรน่าห่วง หลัง เสธ ทบ. รายงานแค่เคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ขอให้สบายใจได้ ลั่นนายกฯตอบแล้วไม่มีอะไรน่ากังวล หลังสื่อถามโอกาสปะทะรอบใหม่

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา กรณีเจ้ากรมข่าวทหารบกระบุมีโอกาสที่จะปะทะกันรอบที่ 3 หลังมีรายงานว่าทหารกัมพูชายกพลประชิดชายแดนว่า ตนได้สอบถามไปยัง พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)

โดยได้ให้ข้อมูลว่า ฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ไม่ได้มีความวิตกว่าจะทำอะไรกับประเทศของเรา วันนี้ตนได้ถามย้ำไปถึง 2 ครั้ง และนำโพสต์ที่สำนักข่าวต่างๆ นำเสนอส่งไปให้ดู และให้กองทัพบกออกมาชี้แจง เพื่อให้ประชาชนได้สบายใจ เนื่องจากตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอื่นอยู่แล้ว

ตนเห็นแล้วว่าโฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีเรื่องของการจะมาคุกคามประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ประมาท ซึ่งนอกจากสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนกับเสธ ทบ.แล้ว ยังถามถึงการดูแลพื้นที่

สถานการณ์ในขณะนี้ยังเหมือนเดิม และมีการเตรียมความพร้อมในด้านยุทธโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เรื่องชายแดนไม่มีข้อกังวล

เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การส่งสัญญาณของฝ่ายกัมพูชาใช่หรือไม่ นายกฯ ย้ำว่า ขณะนี้เราก็อยู่ของเราให้ดีที่สุด ลดปัจจัยความกังวลของประชาชนให้มากที่สุด และวันนี้ในเรื่องชายแดน นายกฯตอบแล้วว่า “ไม่มีอะไรน่ากังวล” ซึ่งคำตอบไม่ได้เกิดจากการคาดเดาของตน แต่เกิดจากการตรวจสอบข้อมูล มีการสอบถาม และยืนยันข้อมูลจากกองทัพบก ดังนั้น ประเด็นนี้ขอให้ตัดออกไป

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