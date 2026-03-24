อนุทิน ชี้ส่งรายชื่อ ครม.สอบประวัติเรียบร้อยแล้ว รับหากใครมีปัญหาคุณสมบัติ ทำกระบวนการล่าช้าต้องยืดเวลาอีก 5 วัน เผยวิกฤตตะวันออกกลางอยู่ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาล
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทยวันนี้ ว่า ได้กำชับให้สส. ทุกคนให้ความสำคัญกับงานสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่
โดยในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) สส.พรรคภูมิใจไทย จะยื่นญัตติเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งตนไม่มีเรื่องต้องเข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ แต่รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกทุกฝ่าย สิ่งไหนทำแล้วเกิดการปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางที่ดีก็ต้องรับฟัง
เมื่อถามว่าขณะนี้มีกฎหมายอะไรที่จะเสนอผลักดันเร่งด่วนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ค้างอยู่ในสภาฯชุดที่แล้ว ต้องนำมาปัดฝุ่น และปรับปรุง เพื่อเสนอกลับเข้าไป
เมื่อถามว่าไทม์ไลน์การตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากนี้ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้รายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นรัฐมนตรี ถูกส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือมีใครที่คุณลักษณะขัดต่อรัฐธรรมนูญ
เท่าที่ทราบจากเลขาธิการครม. ได้ส่งไปตรวจสอบ 18 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระจะไปกำหนดว่าจะต้องตอบมาภายในกี่วันไม่ได้ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับมาที่เลขาธิการครม. ก่อนส่งต่อให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ส่วนรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดได้ยื่นไป 35 รายชื่อใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า เอาเป็นว่าตนยื่นรายชื่อไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามถึงกระแสข่าวมีชื่อนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ถามกลับทันทีว่าใครเห็น ผู้สื่อข่าวตอบว่าเป็นกระแสข่าว นายกฯ จึงระบุว่า ปกติการแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ควรเปิดเผยก่อนที่จะโปรดเกล้าฯ ลงมา ดังนั้น ถามมาก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้
เมื่อถามว่าคนที่มีปัญหาจะทำอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ก็ส่งชื่อ บุคคลอื่น และหากมีปัญหาจริง อาจทำให้กระบวนการยาวขึ้น เพราะเลขาธิการครม.แจ้งว่าจะต้องใช้เวลาบวกอีก 5 วัน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ได้ส่งรายชื่อสำรองไปด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ได้บริหารจัดการ ส่วนพรรคอื่นไปก้าวก่ายไม่ได้
ส่วนรายชื่อของ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ที่มีคดีอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าในกรณีที่อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหา จะต้องมีการเพลเซฟหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอบไปแล้วว่าต้องให้เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาทำความเห็น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่แล้ว ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในครม.แต่ละคนมีคุณสมบัติอย่างไร ต้องมาพิจารณาอีกที โดยเฉพาะที่มีข้อกังวลต้องมาพิจารณากันอีกที
เมื่อถามว่าได้ร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้เชิญพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุย ในส่วนของกระทรวงที่ดูแลมาใส่นโยบายที่เขาตั้งใจจะทำ โดยเฉพาะนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหากเป็นรัฐบาล ซึ่งตนก็เปิดโอกาสให้ทุกพรรคนำเสนอในการประชุมร่วมกัน
ส่วนประเด็นวิกฤตตะวันออกกลางจะอยู่ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็รวมอยู่ในนั้น