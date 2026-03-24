นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ นำประชุมสส.ประชาชาติ ก่อนประชุมสภาฯ นัดแรกพรุ่งนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพรรคประชาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นัดประชุมพรรค ก่อนการประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้

โดยในที่ประชุม ประกอบด้วย นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา เขต 2 ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายสุไลมาน บือแนปีแน สส.ยะลา เขต 1, นายอับดุลอายี สาแม็ง สส.ยะลา เขต 3 และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 และยังมีคณะกรรมการบริหารพรรค และบุคลากรของพรรคเข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ (25 มีนาคม) มีการหารือระเบียบวาระ การกำหนดวันและเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

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