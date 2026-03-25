ประชาชาติ รวมใจ ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าคลี่คลายคดียิง สส.กมลศักดิ์ ย้ำความรัก-สามัคคีในพรรค ชี้กล้องหน้ารถเบาะแสชัด วันนอร์พ้อประเทศกลับสู่ยุคมืด
วันที่ 25 มี.ค.2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. เขต 5 นราธิวาส พรรคประชาชาติ
พ.ต.อ.ทวี แจ้งที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดจากหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุที่ฝ่ายเกี่ยวข้องได้รายงานเป็นเบื้องต้น โดยส่วนตัวมั่นใจว่า ด้วยการทำงานอย่างเต็มกำลังของฝ่ายสืบสวน อย่างน้อยต้องทราบตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
ด้านนายวันนอร์ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ทางพรรคจะติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะการลอบยิงสส. ไม่ได้ทำร้ายสส. ในฐานะปัจเจกชนเพียงคนเดียว แต่เป็นการทำร้ายกรรมการบริหารพรรค ทำร้ายสมาชิกพรรค และทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มี สส.เป็นตัวแทนของประชาชน
นายวันนอร์ ย้ำว่า “ขณะนี้รู้สึกเหมือนว่าประเทศเราได้กลับไปสู่ยุคมืด แม้กระทั่ง สส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนยังไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ต่อจากนี้จะมีใครอยากจะมาเป็น สส. มีใครอยากจะมารักษาสิทธิของประชาชน หากชีวิตสส.ก็ยังไม่ปลอดภัย”
ช่วงท้ายของการประชุม พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางฝ่ายสืบสวนสามารถกู้ข้อมูลกล้องหน้ารถของนายกมลศักดิ์ ได้สมบูรณ์แล้ว เห็นภาพรถของคนร้ายชัดเจน และมีกล้องจับภาพรถคนร้ายได้ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.ของคืนเกิดเหตุ ในฐานะที่ตนผ่านงานสืบสวนมา มั่นใจว่าท้ายที่สุดฝ่ายสืบสวนจะต้องระบุตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใยต่อกันและกันในการทำหน้าที่ของ สส. และสมาชิกพรรคในพื้นที่ จชต. สวนทางกับข่าวพรรคอกแตกที่กำลังเป็นกระแสในสื่อโซเชียล