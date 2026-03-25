ภิญโญ เพื่อไทย อัดผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกซ้ำเติมคนไทย กังขา ‘ศุภจี’ เอาใจทุนใหญ่เมินคนจน ปล่อยยักษ์ค้าปลีกปรับราคาสินค้าซ้ำเติมประชาชน
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงราคาสินค้าในตลาดปรับราคาขึ้นทุกประเภท หมูปรับราคาขึ้นมา 10-12 บาทต่อกิโลกรัม เนื้อไก่ปรับราคาไม่ต่ำกว่า 14 บาท ขณะที่ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นมาเบอร์0 ฟองละ 6-8 บาทบาทต่อฟอง
นอกจากนี้ยังมีพืชผักที่ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ประชาชนทำใจพกเงิน 1,000 บาทไปตลาดซื้อกับข้าวได้แค่มื้อเดียว ทุกวันนี้รายจ่ายเพิ่มรายได้ลด
นายภิญโญ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการปรับราคาสินค้า จะตรึงราคาให้นานที่สุด ล่าสุด นายทุนกลุ่มบริษัทสินค้ารายใหญ่ ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังคู่ค้าและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ถึงความจำเป็นในการวางแผนสต็อกสินค้า เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งพุ่งสูงขึ้น
ทั้งนี้ การปรับราคาเกิดขึ้นหลังการหารือกับนางศุภจี โดยอ้างจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าตามต้นทุน ดังนั้น ชัดเจนว่าในเดือนเม.ย.นี้ สินค้าทุกประเภททั้งอุปโภค-บริโภคเตรียมปรับราคาสินค้ายกแผง ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้นแน่นอน
“จากวิกฤตพลังงานที่ผู้ค้าน้ำมัน พยายามปั่นกระแสว่าน้ำมันขาดแคลน และภาวะสงครามทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เมื่อต้นทุนขึ้น ทางเลือกของบริษัทน้ำมันเลือกผลักภาระให้ผู้บริโภค โดยเดือนมี.ค.เพียงเดือนเดียว ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาขายปลีกเบนซินเพิ่มขึ้น 3.50 บาทต่อลิตรไปแล้ว ประชาชนจะอยู่อย่างไร รัฐบาลบอกน้ำมันมี แต่น่าประหลาดใจว่าทำไมน้ำมันไม่พอขาย หรือรัฐบาลหลงเหลี่ยมผู้ค้าน้ำมันที่หวังฟันกำไรมากกว่าที่จะเห็นใจประชาชน” นายภิญโญ กล่าว