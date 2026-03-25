พรรคประชาชาติ จี้รัฐบาลหาคนร้ายลอบยิง สส.กมลศักดิ์ มาลงโทษให้ได้ หวั่นกระทบความเชื่อมั่น ปชช.ในพื้นที่ ทวี เผยนายกฯรับปากเร่งติดตามคดีให้ เจ้าตัวบอกยังไม่ปักใจเกี่ยวการเมืองหรือไม่ ย้ำไม่เคยมีปัญหากับใคร
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อม สส.พรรคประชาชาติ แถลงข่าวถึงกรณีมีการลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติว่า ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้ายใช้อาวุธสงคราม ซึ่งทราบว่าเป็น เอ็ม 16 เพราะพบปลอกกระสุน 33 ปลอก บริเวณหน้าบ้านพักนาย กมลศักดิ์ โดยเหตุเกิดขึ้นหลังจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และเดินทางกลับที่พักที่จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ตนมองว่า คนทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกสังหารด้วยอาวุธสงคราม แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนหลวงเส้นหลักเข้าเมืองนราธิวาส อยู่ในช่วงเวลาที่ฝ่ายความมั่นคงป้องกันสูงสุด ดังนั้นพรรคประชาชาติ อยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องแม้จะทำหน้าที่ดีอยู่แล้ว แต่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ ก็ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ และอยากให้ทำการสืบสวนสอบสวนถึงผู้บงการ ผู้ว่าจ้าง เพราะนายกมลศักดิ์เป็น สส. ในจังหวัดนราธิวาสที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุด เป็นตัวแทนของประชาชน แต่กลับไม่มีความปลอดภัยทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยในพื้นที่
พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ คือตำรวจที่ไปกับนายกมลศักดิ์ ถูกยิงบริเวณเบ้าตา อาการสาหัส ไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือไม่ ดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่ง ซึ่งพรรคทำงานการเมืองเพื่อความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ใช้ความยุติธรรม นำการเมือง การทหารอยู่แล้ว ซึ่งตนได้เจอกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และได้พูดคุยกัน นายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะเร่งรัดและติดตามคดี ซึ่งตนอยากให้มีการสืบสวนและจับกุม ไม่ใช่เป็นการกดดันตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการ ที่คนร้ายรู้เส้นทางการเดินรถของนายกมลศักดิ์ ตั้งแต่ลงจากสนามบิน
“พรรคประชาชาติฝันว่า อยากให้ภาคใต้เกิดสันติภาพสันติสุข ที่สำคัญที่สุดคือทุกชีวิต มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน จึงอยากขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องของอาวุธสงครามที่ไม่ควรให้ประชาชนครอบครอง โดยเฉพาะการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีระบบ”พ.ต.อ.ทวี กล่าว
ด้านนายกมลศักดิ์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ต้องขอบคุณพรรคประชาชาติและสมาชิก รวมถึงประชาชนที่ให้กำลังใจ ตนยืนยันว่า ไม่เคยมีเหตุส่วนตัวกับใครมาก่อน ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรนั้นต้องให้โอกาสฝ่ายความมั่นคง ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ตนไม่ปักใจเชื่อประเด็นใดเป็นพิเศษ เพราะพยานหลักฐานสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเป็นประเด็นอะไร เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กำลังหาตัวคนร้ายในคดีนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาตัวผู้กระทำผิด เชื่อมโยงไปถึงผู้บงการ
“แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผม แต่ก็กระทบในวงกว้าง ถือเป็นปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตัวแทนของประชาชนถูกลอบยิง และยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผมไม่อยากให้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบหนักไปมากกว่านี้”นายกมลศักดิ์ กล่าว