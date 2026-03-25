ทนายอั๋น บุรีรัมย์ จี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงศาลรธน.สั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้สภาหยุดทำการก่อน ปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด จะได้ข้อยุติ หลังข้องใจผู้ตรวจฯ ส่งศาลกรณีเดียว
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เข้ายื่นย้ำให้ผู้ตรวจฯ ส่ง ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่ม เพื่อให้ตนเป็นพยานในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
เนื่องจากอาจเชื่อมโยงให้มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ว่าเลือกใครหรือลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ ให้ศาล มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินให้รัฐสภาหยุดทำการไว้ก่อน
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาย้ำขอให้ผู้ตรวจฯส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองเป็นพยานในเรื่องนี้ และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีมาตราการสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน คือ ให้รัฐสภาหยุดทำการไว้ก่อน เพราะที่ผู้ตรวจฯส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ส่งแค่ประเด็นเดียวคือ การเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่อย่างไร
นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ตนข้องใจว่าผู้ตรวจฯได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตนไม่ได้บอกว่าผู้ตรวจฯจะต้องไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ตรวจฯ ไม่ใช่ว่าจะรวบรวมหลักฐานแล้วส่งศาลไปเพียงเรื่องเดียว นั่นทำไม่ได้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจฯ แต่จะมีหน้าที่เสนอแนะเอาหลักการเหตุผลส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น วันนี้ยืนยันว่ายังทำได้ ยกเว้นแต่ผู้ตรวจฯ จะไม่ให้ความสำคัญกับการที่ว่าการคุ้มครองฉุกเฉิน ให้สภาฯหยุดไว้ก่อน
นายภัทรพงศ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ตนก็ไม่อยากฟุ้งซ่านตีความไปเองว่าการที่ผู้ตรวจฯ ทำเช่นนี้ ต้องการเปิดประตูให้ทางโล่ง เพื่อให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ถูกขานชื่อลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรให้มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ตรวจฯจะทำวันนี้ก็ยังสามารถทำได้ทำทัน เว้นแต่ว่าผู้ตรวจฯ ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้
ดังนั้น ตนมาเพื่อยืนยันให้ผู้ตรวจการฯส่งให้ตนเป็นพยานในศาลรัฐธรรมในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ยื่นเรื่องบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี 2569 รวมทั้งให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินให้สภาฯหยุดไว้ก่อนจนกว่าเรื่องนี้จะยุติลง