น้ำมันแพง นายกฯ อนุทิน ถอย รถอีวี ป้ายแดง เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน มีผู้ติดตามแค่ 2 คน โชว์ประหยัดพลังงาน
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 25 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า โดยนั่งรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น sealion 7 สีเทาเข้ม ซึ่งเป็นรถ SUV ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคูเป้ (C-SUV) ป้ายแดงทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร
เพื่อสนับสนุนมาตรการลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน ภายหลังจากวานนี้ (24 มี.ค.) มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊ซโซฮอล์ ลิตรละ 2 บาท ขณะที่ น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น ลิตรละ 1.80 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (25 มี.ค.) นายกรัฐมนตรีได้มีการปรับรูปแบบการเดินทาง โดยไม่มีรถนำขบวน มีเพียงคนขับและผู้ติดตาม 2 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงผลกระทบด้านพลังงาน
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์ด้านพลังงาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 16.30 น. โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้า รอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จากราคา 3.88 บาทต่อหน่วย ให้อยู่ในช่วง 3.88-4.59 บาทต่อหน่วย