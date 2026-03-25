เสรีพิศุทธ์ ลั่นสต๊อกน้ำมันเดิม แต่ทำไมขึ้นราคา ฉะนายกฯ เป็นนักธุรกิจ รมต.มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีทางแก้ได้สำเร็จ ต้องให้คนไม่มีเอี่ยวมาจัดการ
วันที่ 26 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติด่วนแนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มีสส.ให้ความสนใจอภิปรายร่วม 100 คน ทำให้ที่ประชุมสภาฯ ต้องจำกัดเวลาให้พูดได้คนละ 5-7 นาที
โดยสส.ส่วนใหญ่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายไปทางเดียวกัน ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพงโดยด่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ส่งน้ำมันไปยังปั๊มน้ำมันต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมให้เตรียมรับมือปัญหาสินค้าอื่นๆ ขึ้นราคา ทำให้ค่าครองชีพประชาชนขึ้นตามราคาน้ำมัน ลดความตื่นตระหนกจากวิกฤติพลังงานโลก
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า ขณะนี้ยังใช้สต๊อกน้ำมันเดิม แต่ทำไมน้ำมันขึ้นราคา เป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาด บกพร่อง ยึดผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีเป็นนักธุรกิจ ผู้รับเหมา หรือนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม เป็นนักธุรกิจน้ำมัน ต้องคิดถึงกำไร การแก้น้ำมันแพงจึงไม่มีทางสำเร็จ ถ้าจะทำให้สำเร็จต้องให้คนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมาดำเนินการ