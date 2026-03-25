สปส. ชง 4 ร่างเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม ชี้เป็นอำนาจ รมต.แรงงาน เห็นชอบ คาดอาจเสนอใช้ระเบียบเดิมก่อน ยังไม่ชัดทันเลือกตั้ง ก.ค.
วันที่ 25 มี.ค. 2569 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ว่า ภายหลังจากที่มีการศึกษาและจัดทำร่างระเบียบไว้ 4 รูปแบบ สำนักงานประกันสังคมจะเสนอทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณา เนื่องจากอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรือปรับแก้ระเบียบเป็นอำนาจของรัฐมนตรี
“สำนักงานก็จะเสนอทั้ง 4 รูปแบบ เพราะอำนาจในการปรับแก้ไขระเบียบเป็นของท่านรัฐมนตรี โดยเราจะเสนอว่า 1.ให้เลือกตั้งตามระเบียบฉบับปัจจุบันก่อน ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ และ2.กรณีที่มีการปรับปรุงระเบียบจากร่างที่ศึกษาไว้ ก็ให้ท่านพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ หรือจะมีการปรับแก้อย่างไรต่อไป แต่อำนาจการตัดสินใจเป็นของรัฐมนตรีฯ สำนักงานไม่อำนาจก้าวล่วง”
นางนิยดา กล่าวต่อว่า ในข้อเสนอจะประกอบด้วย 3 ร่างระเบียบใหม่ที่มีการปรับปรุงแก้ไข และอีก 1 รูปแบบคือการใช้ระเบียบฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 โดยเบื้องต้นแนวโน้มของสำนักงานประกันสังคมเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบต่อกรอบระยะเวลาและการดำเนินการเลือกตั้ง อาจเสนอให้ใช้ระเบียบฉบับเดิมไปก่อน
นางนิยดา กล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติ หากท่านรัฐมนตรีฯ มีความเห็นให้เดินหน้าการเลือกตั้งด้วยระเบียบฉบับเดิม ก็สามารถดำเนินการตามระเบียบฉบับปัจจุบันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอการแก้ไขระเบียบ
“ในระเบียบก็มีโครงสร้างชัดเจนอยู่แล้ว เช่น การตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคม หรือ กกต.ประกันสังคม ที่มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน และมีองค์ประกอบตามที่กำหนด ซึ่งสำนักงานฯ กำลังจะนัดประชุม กกต.ประกันสังคม และเดินหน้ากระบวนการได้ทันที ทำคู่ขนานระหว่างการเสนอ 4 รูปแบบให้ท่านรัฐมนตรี”
นางนิยดา กล่าวต่อว่า แม้จะทำคู่ขนานกันไปแต่เพื่อความรอบคอบ สำนักงานยังต้องจัดทำรายงานผลการประชุม ข้อสังเกตของคณะกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอให้รัฐมนตรีฯ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้งในช่วงเดือน ก.ค. นางนิยดา ระบุว่า ยังมีข้อจำกัดสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพราะตอนนี้ติดเรื่องงบประมาณ เรายังไม่ได้งบทั้งในส่วนของการดำเนินการเลือกตั้งและงบพัฒนาระบบ
นางนิยดา กล่าวอีกว่า เมื่อยังไม่ได้งบ การจะไปจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัตรเลือกตั้งหรือการพัฒนาระบบ ก็ต้องใช้เวลา และยังมีขั้นตอนตามระเบียบพัสดุที่ต้องดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถเร่งให้ข้ามขั้นตอนได้
“ถ้าจะให้ทันเดือน ก.ค. จริงๆ ก็ต้องไปดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการประชุมบอร์ดในวันที่ 20 เม.ย. กรรมการจะต้องอนุมัติงบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะดำเนินการต่อตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และถ้าหากมีความจำเป็นในการประกวดราคาที่ใช้เวลาทางราชการนาน ก็อาจต้องใช้วิธีเจาะจงเพื่อให้ลดเวลาลง” นางนิยดา กล่าว