พิพัฒน์ ยันสงกรานต์ 69 น้ำมันไม่ขาดแคลน ประชาชนเดินทางกลับบ้านสบายใจ ย้ำขนส่งสาธารณะไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารทุกระบบ หนุนใช้น้ำมัน B20 ถูกกว่า B7 ลิตรละ 5 บาท
วันที่ 25 มี.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ว่า ยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการดูแลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนาได้อย่างสบายใจ โดยมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา น้ำมันขาดแคลน ตามสถานีบริการน้ำมันระหว่างทางอย่างแน่นอน
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า คาดว่าแนวโน้มการเดินทางของประชาชนโดยรถส่วนตัวช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อาจลดลง และมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง รถไฟ หรือการเดินทางทางอากาศ
โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการดังกล่าว พร้อมประสานความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดสรรน้ำมันให้เพียงพอในแทงก์เก็บน้ำมันภายในสถานีขนส่งให้เต็มความจุ โดยเฉพาะในสถานีบริการของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อรองรับทั้งรถโดยสารประจำทางและรถเสริมที่จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงเทศกาล
ดันน้ำมัน B20 ลดต้นทุนขนส่ง
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม กระทรวงฯ เตรียมเปิดตัวน้ำมัน B20 ภายในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าน้ำมัน B7 ถึง 5 บาทต่อลิตร โดยน้ำมันชนิดนี้เหมาะสำหรับรถบรรทุกหรือรถที่มีอายุเกิน 5 ปี รวมถึงรถไฟ และเรือที่สามารถใช้ได้เช่นกัน ยกเว้นรถมาตรฐานยูโร5
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า น้ำมันชนิดนี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ทันที และมีเป้าหมายผลิตให้ได้วันละประมาณ 16 ล้านลิตร โดยมี ปตท. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตหลัก
ทั้งนี้ ยืนยันว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 จะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารในทุกระบบ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และทางกระทรวงอาจมีการพิจารณาออกคูปองส่วนลดน้ำมันช่วยกลุ่มภาคการขนส่งเช่นกัน