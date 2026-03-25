มือใหม่หัดขับ! นายกฯ หนู โชว์ขับ อีวี ป้ายแดง บอกยังใช้ไม่ค่อยเป็น ชวนประชาชนใช้รถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ไม่พ่นควันพิษ
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 25 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อขึ้นรถยนต์ รุ่น BYD Sealion 7 สี Shark Grey ทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร ที่เพิ่งซื้อมาใหม่
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ว่า วันนี้จะขับกลับเอง แต่ยังอยู่ในช่วงหัดขับ เพราะยังใช้ไม่ค่อยเป็น รถคันนี้จองมาเป็นเดือนแล้ว ตั้งแต่ออกมาตรการประหยัดพลังงาน
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกทางหนึ่งหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถ้าทำได้ก็ดีเพื่อเป็นการประหยัด และไม่พ่นควันพิษ เพราะตอนนี้มีเรื่องของน้ำมันด้วย ก็ค่อยๆ ปรับไป
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีมาตรการลดภาษีให้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้จะมีการทบทวนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เขาก็มีมาตรการอยู่
เมื่อถามว่า จากการหารือเรื่องพลังงานจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีหลายเรื่อง ซึ่งตนได้หารือกับนายพิพัฒน์และนายเอกนิติ ก่อนประชุมประธานการประชุม หารือสถานการณ์ด้านพลังงานโดยวันนี้เป็นการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันทั้ง มาตรา 7 และมาตรา 10
เมื่อถามว่า ก่อนสงกรานต์สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องเริ่มมาจากเรื่องที่เรากังวลมากที่สุดก่อน คือจะมีน้ำมันใช้หรือไม่ แต่วันนี้ผ่านมา 3 สัปดาห์กว่าเกือบเดือนแล้วก็มีความชัดเจนว่าน้ำมันไม่ได้ขาดไปจากประเทศไทย กำลังการผลิตก็ยังผลิตอย่างเต็มที่
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการลักลอบเก็งกำไร ตนได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดีเอสไอตำรวจ ซึ่งเราก็นึกไม่ถึงคนจะคิดทำผิดกฎหมายทั้งที่ประเทศกำลังเกิดความเดือดร้อน มีปัญหา
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตอนใหม่ๆ เราก็ดูเรื่องของปริมาณน้ำมันให้ชัวร์ว่ายังมี และการหารือวันนี้ผู้ว่าการ ปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย โดยผู้จัดการใหญ่ก็มาตนได้ไล่จี้ถาม เขาก็พูดถึงการสั่งน้ำมันดิบเข้ามา ถึงการเดือนเม.ย. และตอนนี้ก็ลากไปถึงสิ้นเดือน พ.ค. และยังจะเข้ามาเรื่อยๆ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ก็มีข่าวเป็นบวกมา โดยเราไปเจรจาส่งรายชื่อเรือไทยในการสั่งซื้อน้ำมันและสินค้า ซึ่งทางการอิหร่านก็ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาได้ และตนก็มานั่งดูว่าได้ผ่านมาจริงหรือเปล่า จนเขาผ่าน เห็นพิกัดแล้วก็รายงานมา ซึ่งเป็นการดำเนินการไปทีละอย่าง
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้ก็เริ่มมาเจอ โดยบอกให้ทางคลังและโรงกลั่น ต้องประกาศราคาหน้าคังห้ามสูงกว่าโรงกลั่น ตรงนี้ใช้มาตรา 8 บังคับ ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตาม ขณะที่ราคาลอยตัวตามกลไกก็ทำแล้ว ฉะนั้นเรื่องการลักลอบก็จะลดลงโดยธรรมชาติ แต่เมื่อลักลอบไปแล้วความผิดสำเร็จแล้วเราก็ต้องไปดำเนินการ เรามีรายชื่อมีการตรวจมีการสืบขยายผลเพิ่มเติมไปหมด
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า นายกรัฐมนตรีจะขับรถเองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนขับเอง จะเดินทางไปหาหมอ
เมื่อถามต่อว่า ความรู้สึกเป็นอย่างไรเมื่อหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนจองรถมาเกือบเดือนแล้ว ตอนที่มีการออกมาตรการไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ยังใช้ไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวต้องหัดขับหน่อย กดปุ่มไปกดปุ่มมา
การชาร์จไฟ 1 ครั้งเพียงพอหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เขาจะมีเครื่องชาร์จมาให้
เมื่อถามว่าสีนี้เป็นสีมงคลหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยิ้มและหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “จริงๆ ชอบสีนี้อยู่แล้ว”
เมื่อถามว่า อยากจะเชิญชวนประชาชนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าทําได้ก็ดี เพราะประหยัดและตอนนี้มีเรื่องของน้ำมัน รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่พ่นควันพิษ ซึ่งก็ต้องค่อยๆ ปรับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ พร้อมลดกระจกลง เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้ชมบรรยากาศภายในรถยนต์ พร้อมระบุว่าจะเดินทางไปหาหมอ เนื่องจากมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพบว่า ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออก มีไฟขึ้นเตือนปิดประตูรถยนต์ไม่สนิททั้งด้านข้างและด้านหลัง และพบปัญหาการปรับกระจกข้าง ผู้สื่อข่าวจึงได้แซวว่ารถยนต์มีกลิ่นใหม่ พร้อมอวยพรให้ขับขี่ปลอดภัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขับรถออกไป พร้อมระบุว่า “จองมาแล้วหลายวัน ประกันซื้อแล้ว”