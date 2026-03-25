ณัฐชา แฉ เรือขนน้ำมันเถื่อน ไปโรงกลั่น มาฟันกำไรกับประชาชน เหน็บบางปั๊มให้เลือกแค่ 2 อย่าง เติม 500 – ใส่แกลลอนต้องสมัครสมาชิก ถ้าพ่วงสมาชิกพรรคด้วยจะยุ่ง
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติด่วน แนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ตนขอสนับสนุนญัตติดังกล่าว ซึ่งการอภิปรายอีกฝั่งสนับสนุน ส่วนพวกตนมีคำแนะนำเพื่อให้รัฐบาลแก้ไข
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราพบเห็นเรือที่แอบขนน้ำมันเถื่อน ขนขึ้นมาทางชายฝั่งไปยังโรงกลั่น ที่มีการขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น รง.105 รง.106 ขอให้ท่านไปตรวงสอบว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ มีการอนุญาตให้กับโรงกลั่นใดบ้าง มีการขนขึ้นที่สมุทรสาคร สมุทรปราการอ อยุธยา ขอให้ไปตรวจสอบได้ เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างดี
สุดท้ายเมื่อกลั่นเสร็จก็เอาไปขายฟันกำไร ซึ่งเกษตรกรทั้งประมงและเกษตรก็รับรู้เรื่องนี้ แต่นั่งดูตาปริบๆ ทำอะไรไม่ได้ ร้องไปยัง สส. ตนก็อยากนำเรื่องนี้ไปสะท้อนในสภาว่า เรื่องเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐมองไม่เห็นเลยหรือ คนเป็นรัฐบาลมาแล้ว คนเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมา มองไม่เห็นเลยหรือ ไปนั่งทนดูได้อย่างไรให้ประชาชนนอนเฝ้าและกางมุ้งในปั๊มน้ำมัน ซึ่งก็เกิดขึ้นในรัฐบาลท่าน
“ท่านไม่อายหรือครับ นี่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในประเทศไทย ที่ท่านบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่หนักหนาสาหัส แต่ทำให้ประชาชนไปกางมุ้งนอนในปั๊มได้แล้ว ซึ่งประชาชนทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก สะท้อนมาเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่รัฐบาลเพิ่งเริ่มทำ คือข้อเสนอที่เราเสนอกันในวันนี้ คือออกมาตรการที่สภาฯกำลังเสนอ
นี่คือเรื่องที่เจ็บใจ ถ้าเกิด 5 วันที่แล้ว พวกเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้ พวกท่านก็อาจจะคิดเร็วทำเร็ว วันนี้สภาฯ ประชุมปุ๊ปออกมาตรการปั๊ป เสียงสะท้อนของประชาชนบอกว่ากว่าจะคิดได้ ทุกวันนี้ชีวิตชิบ… หาไม่เจอแล้ว” นายณัฐชา กล่าว
นายณัฐชา กล่าวต่อว่า ความจริงวิธีการแก้ปัญหา นายกฯ น่าจะโชคดีที่สุด เพราะท่านมีความใกล้ชิด มีคนใกล้ตัวที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ระดับผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเลยไปสู่ผู้ช่ำชองที่สามารถแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันได้
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่ง มีน้ำมันเพียงพอ แต่มี 2 ตัวเลือก คือ เติม 500 บาท และถ้าจะเติมใส่แกลลอนต้องสมัครสมาชิกก่อน ดีนะที่ให้สมัครสมาชิกปั๊ม ถ้าพ่วงสมัครสมาชิกพรรคด้วย แล้วจะยุ่ง
ท่านไปดูเลยว่าใครเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นแบบนี้หรือ แสดงว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดน้ำมันแต่ขาดสมาชิก พวกเขาเร่งหาสมาชิกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นี่คือสิ่งที่สภาต้องการสะท้อนเมื่อ 5 วันที่แล้ว เพราะปัญหาช่องแคบออร์มุซปิดไปตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมา ถึงวันนี้ 26 วัน รัฐบาลเพิ่งจะคิดมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ นี่คือสิ่งที่เจ็บช้ำที่สุด