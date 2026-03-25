‘ลิซ่า ภคมน’ ซัดรัฐบาลควรพูดความจริงกับประชาชน ปัญหาราคาน้ำมัน ไม่ใช่บอกปกติ อย่าตื่นตระหนก ซัดพูดแต่ละครั้งเหมือนอยู่กันคนละโลก
25 มี.ค. 69 – น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายญัตติด่วน แนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
น.ส.ภคมน อภิปรายช่วงหนึ่งว่า วันนี้เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ว่าปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนานตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลและประชาชนอยู่กันคนละโลก นิยามคำว่าวิกฤตไม่เท่ากัน
เรื่องประมงพาณิชย์ จ.สงขลา ขณะนี้จอดนิ่งเพราะน้ำมันเขียวขึ้นราคา นอกจากนี้ยังมีประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบ หาปลาไม่ได้ เพราะไม่มีน้ำมัน ไม่รู้จะทำอย่างไร จนตอนนี้เขาคิดจะขายเรือแล้ว
วันนี้ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ารัฐบาลอนุทิน ทำชาวประมงที่มีอาชีพหาปลามาทั้งชีวิตจะขายเรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นชาวประมงต้องแลกมาด้วยต้นทุนชีวิต หยุดเรือหนึ่งวันก็ไม่มีเงิน จากนี้รัฐบาลมีมาตรการอย่างไรช่วยเหลือ คิดเผื่อไว้หรือยัง
ข่าวการขาดแคลนน้ำมันไม่มีทางที่พวกท่านจะไม่ได้ยิน แต่ท่านเลือกปิดหูปิดตา บอกว่าประชาชนอย่าตื่นตระหนก ตอนนี้ถูกแล้วที่ประชาชนต้องตื่นตระหนก รัฐบาลต่างหากที่นิ่งเกินไป วันนี้ประชาชนเดือดร้อนท่านทำอะไรอยู่ ท่านออกรถอีวีใหม่ น้ำมันขาดแคลน ท่านแก้ปัญหาด้วยการออกรถไฟฟ้า คนรวยแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว แต่คนจนตาดำ ๆ ที่หาเช้ากินค่ำต้องอดทนต่อแถวรอคิวเติมน้ำมันต่อไป
น.ศ.ภัดมน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนพูดตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่ การสื่อสารของรัฐบาลต้องตรงไปตรงมา ไม่ใช่วิกฤตแล้วบอกว่าปกติ ตอนนี้กลายเป็นยี่ห้อติดตัวนายกฯไปแล้ว ว่าเมื่อไหร่ที่บอกปกติ ธรรมดา กระจอก เตรียมตัวได้เลย ไม่ต้องเชื่อตนก็ได้ แต่ให้ย้อนไปดูว่าสิ่งที่ท่านทำมา สื่อสารแบบเดิม ๆ มันเป็นอดีตทีไล่ล่าท่านมาถึงวันนี้
ท่านต้องทำให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง ไม่ต้องปิดบังว่ากองทุนน้ำมันติดลบเท่าไหร่ สถานการณ์โลกมีความเสี่ยงเพียงใด ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ย่อยง่ายว่าเหตุใดราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คืออะไร
ภาพ : ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ / FACEBOOK