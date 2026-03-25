ศักดิ์สิทธิ์ ซัดรัฐบาลล้มเหลว วิกฤตน้ำมัน กระทบท่องเที่ยว ชาวบ้าน-ประมง อ่วม ฉะกฎห้ามใส่แกลลอน ขับเรือไปเติมที่ปั๊มไม่ได้
วันที่ 26 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติด่วน แนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน ว่า พี่น้องชาวหาดใหญ่และสงขลาต้องเผชิญกับ เคราะห์ซ้ำกรรมซัด จากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล ตั้งแต่วิกฤตน้ำท่วมที่เงินเยียวยายังได้ไม่ครบ จนมาถึงวิกฤตพลังงานที่รัฐบาลปล่อยให้กลไกตลาดผิดปกติ
นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า ปัญหาน้ำมันขาดแคลนในพื้นที่เกิดจากการที่โรงกลั่นและบริษัทน้ำมันปฏิเสธบัญชี ค้าส่ง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ต้องหันมาแย่งเติมน้ำมันในปั๊มค้าปลีกเบียดเสียดกับประชาชน อีกทั้งยังมีการลดโควตาน้ำมันตามปั๊มต่างๆ ลงครึ่งหนึ่ง เช่น จาก 10,000 ลิตร เหลือเพียง 5,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลฮารีรายอที่ผ่านมา ความไม่ชัดเจน และไม่จริงใจในการบอกความจริงเรื่องปัญหาน้ำมันของรัฐบาลไทย ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียต้องประกาศเตือนประชาชนของเขา ให้ระวังเรื่องน้ำมันหมดหากจะเดินทางมาเที่ยวหาดใหญ่ ซึ่งกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรุนแรง
นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า ตนตำหนิข้อกำหนดที่ห้ามประชาชนนำแกลลอนไปเติมน้ำมัน เพราะกลัวการกักตุน ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตจริง เราไม่สามารถขับเรือไปเติมน้ำมันที่ปั๊มได้ และเรายังไม่มีเรือไฟฟ้าที่ใช้การชาร์จไฟ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไปหาปลาหรือทำมาหากินได้ กระทบกับภาคการเกษตรและประมง
“ยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่ฝ่ายค้ำ แต่หากรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน ผมพร้อมที่จะโหวตสนับสนุน และเดินไปพร้อมกัน แต่ขอเตือนสติรัฐบาลว่าที่ผ่านมามักจะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤต ไม่ใช่พลิกวิกฤตเป็นโอกาส และขอฝากคำเตือนจากคนในพื้นที่ถึงนายกรัฐมนตรีว่า ไม่อยากใช้ชีวิตติดหรู กลัวลุงหนูอยู่ยาว” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว