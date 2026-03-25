“ทวี” จี้ รัฐตั้งกก.อิสระสอบโรงกลั่น แนะ ปรับโครงสร้างพลังงาน ก่อน ปธ.สภาสั่งปิดประชุมพร้อมส่งเรื่องให้ครม.
เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ อภิปรายว่า รัฐบาลจำเป็นต้องกล้าตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประชาชนยอมรับเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างพลังงานของประเทศ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น
พันตำรวจเอก ทวี ระบุว่า ในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบัน ปตท.มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% ขณะที่พีทีจีมี 22% เท่ากับบางจาก และเชลล์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโครงสร้างตลาดที่รัฐจำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องตั้งหลักในการบริหารประเทศ เนื่องจากน้ำมันถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐ โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “พ่อค้า” ที่มุ่งหวังผลกำไร กับ “ผู้มีวิชาชีพ” ที่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและประโยชน์สาธารณะ
พันตำรวจเอก ทวี กล่าวต่อว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องกล้าปรับโครงสร้างพลังงาน เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่รายได้ของประชาชนไม่สอดคล้องกับรายจ่าย หากยังไม่ตัดสินใจปฏิรูป และปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัว แม้แต่ผู้ที่อยู่ในสภายังได้รับผลกระทบ
“ประชาชนไม่ได้มีหน้าที่รับใช้รัฐบาลหรือรัฐสภา แต่พวกเราต่างหากที่ต้องรับใช้ประชาชน หากไม่กล้าปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะยิ่งรุนแรงขึ้น” พันตำรวจเอก ทวี กล่าว
จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ส่งญัตตินี้ส่งต่อครม.ให้พิจารณาต่อไป จากนั้นนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในทีประชุมสั่งปิดการประชุม ในเวลา 22.04 น. รวมเวลาอภิปรายญัตติ นาน 1