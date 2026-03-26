รัฐบาล เน้นย้ำ 31มี.ค.นี้ สิ้นสุด เตือนก่อนปรับ ก่อนจับปรับจริง คุมเข้มจราจร-ยึดปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน บังคับใช้กฎหมาย เต็มรูปแบบ 1 เมษายน 2569
26 มี.ค. 69 – น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ที่มีการเดินทางสูง
โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือเพียง 12 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2570 ผ่านแนวทางหลักคือ การบูรณาการมาตรการเชิงรุก ทั้งด้านกฎหมาย การลดปัจจัยเสี่ยงจากสภาพถนนและยานพาหนะ รวมถึงการรณรงค์สร้างวินัยจราจร
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนเป็นสำคัญ ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินการ 3 ระยะ
โดยปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 ระยะ “เตือนก่อนปรับ” ซึ่งจะใช้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้ เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และตักเตือน สร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายและวินัยจราจร โดยพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา มีการว่า กล่าวตักเตือน ผ่านระบบ PTM จำนวน 196,028 ครั้ง
ทั้งนี้ หลังพ้นระยะตักเตือนในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป ตำรวจจราจรจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายจราจรในระยะที่ 2 อย่างเคร่งครัด ใน 10 ข้อหาหลัก ที่เป็นสาเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
“สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2569 จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 พบว่าเกิดอุบัติเหตุสะสม จำนวน 1,511 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน 1,464 คน และผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 272 ราย
โดยสาเหตุ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด รัฐบาล ขอเน้นย้ำ ให้ประชาชนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ช่วงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกัน”