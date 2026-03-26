“กรณ์” ซัดรัฐบาล แอบขึ้นดีเซล 6 บาท กางแผนสกัด “ไอ้โม่ง-บีบโรงกลั่น” คายกำไร ชี้หากปล่อยลอยตัว ดีเซล ลิตรละ 50 บาทแน่ ทำปชช.เดือดร้อนแสนสาหัส นำสู่ภาวะสินค้าแพงทั้งแผ่นดิน
26 มี.ค. 69 – นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงความกังวลอย่างหนัก ต่อปัญหาปากท้องประชาชน หลังรัฐบาล ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลรวดเดียว 6 บาทต่อลิตร จาก 33 บาท เป็น 39 บาท เมื่อคืนวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า
เป็นการฉวยโอกาส ปล่อยข่าวหลังปิดสภาฯ เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ สาเหตุที่รัฐบาลเลือกขึ้นราคาสูงขนาดนี้ นอกจากเรื่องภาระกองทุนน้ำมันแล้ว เป็นเพราะ รัฐบาล หาวิธีแก้ปัญหาไอ้โม่งกักตุนน้ำมันไม่ได้ จึงหวังใช้การขึ้นราคามาสกัดการกักตุน ซึ่งเป็นวิธีที่มักง่าย และทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เพราะจะนำไปสู่ภาวะสินค้าแพงทั้งแผ่นดิน
นายกรณ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า รัฐบาลและโรงกลั่น ต้องเสียสละไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนรับภาระฝ่ายเดียว ซึ่งในส่วนของโรงกลั่น มี 3 ประเด็นสำคัญ
คือ 1. ราคาเทียม เพราะยังใช้ราคาสิงคโปร์บวกค่าขนส่งสมมติ ทั้งที่โรงกลั่นอยู่ในไทย 2. กำไรลาภลอย วันนี้โรงกลั่นได้กำไรมหาศาลจากสต๊อกน้ำมันดิบที่ราคาสูงขึ้น และ 3. ค่าการกลั่นพุ่ง เพราะปัจจุบันสูงถึง 6.33 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนวิกฤตถึง 3 เท่า
นายกรณ์ กล่าวว่า ตนขอเสนอทางออกที่ทำได้จริง แบบไม่ต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันเลยแม้แต่บาทเดียว คือ รัฐบาลตัองลดภาษีสรรพสามิตลงทันที 6 บาทต่อลิตร จากที่เก็บอยู่ 6.90 บาท และรัฐต้องเก็บ “ค่าธรรมเนียมลาภลอย” 3 บาทต่อลิตร จากโรงกลั่น เข้ากองทุนน้ำมัน
“รัฐบาล กำลังปล่อยให้โรงกลั่นทำกำไรมหาศาล โดยไม่คิดจะเสียสละรายได้ภาษีของตัวเองเลยแม้แต่น้อย จึงขอฝากคำเตือนถึงรัฐบาลว่า ถ้ารัฐบาลพูดแล้วทำจริง แต่ปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันดีเซล ตามที่นายกฯ เคยลั่นวาจาไว้ ราคาจะไม่หยุดอยู่แค่เท่านี้ แต่คนไทยมีสิทธิ์ได้เห็น ดีเซลลิตรละ 50 บาทในอีกไม่นานแน่นอน” นายกรณ์ กล่าว