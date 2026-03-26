ภูมิธรรม รับเหรียญเกียรติคุณชั้น 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เชิดชูผลงานหนุนภารกิจองค์กร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมว.กลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก
ทั้งนี้ เพื่อยกย่องผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่างๆ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยิ่ง
ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง