เอม-สามี เข้าเยี่ยม ทักษิณ นับถอยหลัง 46 วัน ฝากสาร ห่วงใยคนไทยทั้งประเทศ หลังเผชิญวิกฤต หวังมีทางออกร่วมกัน ผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้ เสื้อแดงพันคนนัดรอรับ11พ.ค.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ลูกสาวและลูกเขยของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 51 พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
ปัจจุบันนายทักษิณ ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ เป็นเวลา 6 เดือน 17 วัน โดยยังคงมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร ซึ่งนายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษเพื่อคุมประพฤติ เนื่องด้วยครบกำหนดการรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 (หรือ 8 เดือน) จากอัตราโทษ 1 ปี เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
โดยน.ส.พินทองทา และสามี เดินทางมาถึง ได้ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนและคนเสื้อแดง ที่มารอต้อนรับให้กำลังใจ ทั้งนี้ ได้ใช้เวลาเยี่ยมนายทักษิณ ในเรือนจำประมาณ 45 นาที
ต่อมาเวลา 09.50 น. นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า จากการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ท่านยังสุขภาพดี และตนได้ปรึกษานายทักษิณ เรื่องงานและเรื่องเศรษฐกิจโลก ส่วนสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางนั้น ท่านบอกว่าเห็นใจคนทั้งประเทศ เพราะตอนนี้เป็นวิกฤตโลก จึงได้แต่หวังว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้คุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา เพียงแต่คุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบทั่วไป
เมื่อถามว่าปลายเดือน เม.ย.นี้ ทางเรือนจำกลางคลองเปรม จะเปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดเพื่อทดแทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นั้น น.ส.พินทองทา กล่าวว่า เราจะเตรียมพาหลาน ๆ มาหานายทักษิณเพราะหลาน ๆ คิดถึงคุณตามาก เนื่องจากไม่เจอกันแป๊บเดียวก็โตเร็วแล้ว
เมื่อถามว่าอีก 40 กว่าวันที่นายทักษิณ จะได้ออกมามีอิสรภาพ ทางครอบครัวได้จัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่อย่างไร น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ยังคงเหมือนเดิม
ขณะที่ นายณัฐพงศ์ กล่าวเสริมว่า ยังคงอดทนรอ นับเวลาถอยหลังทุกวัน
จากนั้นทั้งคู่ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน และคนเสื้อแดงที่มารอส่งให้กำลังใจ และร่วมบันทึกภาพกับคนเสื้อแดง ก่อนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับ
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สำหรับกำหนดการปล่อยตัวคุมประพฤติ นายทักษิณ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.69 โดยจะมีมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากทั่วประเทศร่วมปักหลักค้างคืนที่ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. จนถึงชเช้าวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. เพื่อรอให้การต้อนรับนายทักษิณ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายทักษิณ ไม่ต้องการให้ระดมคน เพราะประชาชนจะเดือดร้อน เนื่องจากตอนนี้น้ำมันราคาแพง การเดินทางอาจไม่สะดวก และไม่อยากให้มีปัญหาบริเวณหน่วยราชการโดยเฉพาะพื้นที่เรือนจำฯ
ขณะที่รายงานภายในกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า เรือนจำกลางคลองเปรมได้รับการประสานจากมวลชนคนเสื้อแดงว่าในวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งจะครบกำหนดการพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณ โดยจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 1,000 คน เดินทางมาให้กำลังใจ โดยประสานขออยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำฯ เพื่อรอรับการปล่อยตัวนายทักษิณ พ้นจากเรือนจำฯ
ทางเรือนจำฯ จะได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้อย่างเหมาะสม และจะประสานหน่วยงานตำรวจท้องที่ดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก – Facebook อย่างเป็นทางการของเรือนจำกลางคลองเปรม ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมการเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ภายใต้ชื่อโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด “ครอบครัวสัมพันธ์สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทดแทนการเยี่ยมช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จัดเยี่ยมใกล้ชิดระหว่าง วันที่ 20-27 เม.ย. รวม 6 วันทำการ
เบื้องต้นทางครอบครัวชินวัตร จะได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดในวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยเป็นญาติที่ถูกระบุไว้ใน 10 รายชื่อของผู้ต้องขัง ซึ่งจะมีลูกหลานเป็นหลัก