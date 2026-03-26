“นายกฯ อนุทิน” ขับรถไฟฟ้ามาเอง เป็นวันที่ 2 เข้าทำเนียบ เรียกถก ครม.นัดพิเศษ แก้วิกฤตพลังงาน หลังอั้นไม่ไหวขึ้นพรวดเดียว 6 บาท

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เวลา 11.00 น. วันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือประเด็นวิกฤตพลังงาน

หลังจากล่าสุด คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ในวันนี้ (26 มี.ค.) ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ มีรายงานว่าการปรับอัตราน้ำมันขึ้นครั้งเดียว 6 บาทต่อลิตร เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับราคาน้ำมันในประเทศไทยก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้น้ำมันในประเทศถูกลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้ประชาชนรับทราบกลไกตลาดอย่างแท้จริง

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า หลังจากนี้จะมีการออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.10 น. นายอนุทินได้ขับรถยนต์ รุ่น​ BYD Sealion 7​ สี​ Shark Grey​ ทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร ด้วยตัวเอง มาทำเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเป็นวันที่ 2

โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีลงจากรถ ผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนถามถึงกรณีที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 6 บาทต่อลิตร แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม ได้แต่ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน ก่อนเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปทำงาน

หลังจากนั้นไม่นานมีรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายคน ขึ้นไปประชุมด้วย อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขากฤษฎีกา

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