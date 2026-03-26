ปกรณ์ ปรากฎตัวครั้งแรก ปัดตอบนั่งรองนายกฯ มือกฎหมายรัฐบาล เสียบแทน บวรศักดิ์ บอกเอาเรื่องประชาชนก่อน
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
โดยนายปกรณ์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ปรากฏรายชื่อนั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ในรัฐบาลอนุทิน 2 พร้อมโบกมือปัดที่จะตอบคำถาม ก่อนจะบอกว่า “เอาเรื่องประชาชนก่อน”
เมื่อถามว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายอะไรหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่ต้อง เพราะมีมาตรการอยู่แล้ว
ก่อนจะหันมายิ้มให้ผู้สื่อข่าว หลังถูกถามว่าจะได้เจอกันที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการปรากฏตัวของนายปกรณ์ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังมีรายชื่อติดโผรัฐบาลอนุทิน 2 แทนนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี