กัณวีร์ ถาม ‘ตาสว่างกันรึยัง’ หลังรัฐบาลแอบขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท ซัด ไม่รู้จักการแก้วิกฤตพลังงาน รู้แต่การกิน ทำงานแบบกำปั้นทุบดิน
วันที่ 26 มี.ค.69 นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต กล่าวถึงการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่า หลายเรื่องหลายปัญหาแก้ไขปัญหาแบบกำปั้นทุบดิน ไม่รู้จักการแก้ รู้แต่การกิน นี่แหละการแก้ไขปัญหาวิกฤตของรัฐบาล
“ปัญหาด้านพลังงาน ทุกคนรู้ว่ายังไงมันก็กระทบ เพราะสาเหตุไม่ได้มาจากประเทศเรา แต่มันคือวิกฤตโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีหน้าที่หาทางรับมือ ชะลอและแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มานั่งเป็นแค่หัวโขนเพื่อให้ถูกเรียกว่าฝ่ายบริหาร แล้วไม่รู้จักการชะลอผลกระทบให้ประชาชน อย่างนี้เอาใครมานั่งก็ได้”
นายกัณวีร์ กล่าวว่า การชนะการเลือกตั้งแบบไทยๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะบริหารประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชนะเลือกตั้งของไทยคือการรวมกลุ่มบ้านเดิมๆ ชนะแบบที่เราเห็นกันมาแบบไม่สะอาดที่สุด
แต่การบริหารประเทศ ถึงแม้คุณมี Technocrats หรือข้าราชการต่างๆ นำข้อมูลให้คุณ เพื่อตัดสินใจอย่างมากล้นเท่าไหร่แล้ว พวกคุณก็คงได้แต่นั่งมองข้อมูลต่างๆ แล้วตัดสินใจตามกระบวนการอย่างเดียวกันกับการที่พวกคุณสามารถเข้าถึงอำนาจของพวกคุณเท่านั้นแหละ
“หลักการประชาชนและประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง ความไม่เอนเอียง ความเป็นกลาง โดยการมีอิสรภาพตัดสินใจ คงไม่สามารถ เข้าไปในใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่”
นายกัณวีร์ กล่าวอีกว่า กระบวนการที่รัฐบาลได้ทำ คือ ประกาศชัดเจนว่าสามารถตรึงราคาได้ถึงวันไหน ประกาศมั่วว่าเรามีน้ำมันสำรองเท่าไหร่ นำกองทุนมาสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อประกันการสูญเสียกำไร สื่อสารแบบไร้ทิศทาง ทั้งหมดคือ ประชาชนไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการตะเกียกตะกายหาตุนน้ำมัน แต่พวกตุนน้ำมันปริมาณมาก คือ พวกนายทุน
“สุดท้าย ทุกอย่างเพิ่มลิตรละ 6 บาท เข้าทางทุกอย่าง นี่คือสูตรสำเร็จทางการเมือง และมุมมองการแสวงหาประโยชน์ จากการไม่ประสาทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำเป็นว่าวิกฤตโลกแก้ไม่ได้ แต่กินได้ ”
นายกัณวีร์ กล่าวย้ำว่า ประชาชนคงตาสว่างกับผลการเลือกตั้ง และกลุ่มฝ่ายบริหาร กับการแก้ไขปัญหาประเทศทั้งที่มาจากภายในและภายนอกประเทศ
Soft Landing คือการไต่ราคาน้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆ และมี timeframe ของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันคงไม่มีอีกแล้ว การใช้ภาษีแบบ floating taxes คือภาษีขึ้นลงตามอัตราโลก ที่มีช่วงระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ คงไม่สามารถทำได้อีกเช่นกัน รวมทั้งการบังคับใช้ พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง 2516 คงเลยเวลาของมันไปแล้ว
“หรือนี่คือการแก้ไขปัญหาจริงๆ ของรัฐบาลชุดนี้ ตอนนี้คนไทยตาสว่างกันหรือยัง“ นายกัณวีร์ กล่าวย้ำ