ศบก. แจง ร่างแรงงานดับในอิสราเอลยังไม่ถึงไทย เหตุสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน ยังติดตามชะตากรรม 3 ลูกเรือมยุรีนารี ด้าน 8 คนไทยในอิหร่านถึงไทยเช้า 28 มี.ค.
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกมีความรุนแรง มีการโจมตีตอบโต้ระหว่างคู่ขัดแย้งหลักและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับยังดำเนินต่อไป
ท่ามกลางการรายงานว่าสหรัฐอเมริกา เตรียมส่งกำลังทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบในตะวันออกกลาง และส่งแผน 15 ข้อไปที่อิหร่าน เพื่อยุติการสู้รบและกำหนดให้เปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
โดยอิหร่าน ปฏิเสธและกำหนดเงื่อนไข 5 ข้อในการยุติการสู้รบและต้องให้อำนาจเหนือช่องแคบฮอร์มุซเป็นของอิหร่าน ขณะที่โฆษกทำเนียบขาว ยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังยืนยันการเจรจากับอิหร่าน พร้อมให้ระวังการสื่อสารในโลกออนไลน์เกี่ยวกับแผน 15 ข้อ ที่มีเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น
จากสถานการณ์ดังกล่าว อยากให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว และติดตามข่าวสารพร้อมคำแนะนำจากช่องทางการอย่างเคร่งครัดและลงทะเบียนแจ้งที่อยู่ ช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าช่วยเหลือ ลูกเรือคนไทย 3 คน ที่ติดอยู่บนเรือมยุรีนารี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามสถานะของลูกเรือทั้ง 3 คน
ส่วนการส่งร่างนายชัยวัฒน์ แววนิล แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล เดิมมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในเช้าวันนี้ (26 มี.ค.) แต่เนื่องจากสายการบินแอลอัล (El Al) ถูกยกเลิกจากเหตุจำเป็น ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบิน เพื่อเตรียมส่งร่างกลับประเทศไทย หากทราบเที่ยวบินและกำหนดวันส่งกลับ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า ขณะที่การช่วยเหลือคนไทย 8 คน เป็นนักเรียนและครอบครัว 7คน และแรงงานประมง 1 คน ได้เดินทางเข้าผ่านตุรกีแล้ว และพักรอที่เมืองวาน เพื่อเดินทางไปพักที่นครอิสตัลบูล ก่อนเดินทางในวันที่ 27 มี.ค.นี้ โดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงไทย ในช่วงเช้าวันที่ 28 มี.ค.
ขอย้ำคนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภูมิภาคตะวันออกกลางมาประเทศไทยหรือประเทศที่สาม 1,499 คน