สว.หมอเปรม จวกขึ้นน้ำมัน 6 บาท ซ้ำเติมประชาชน ฉะ ‘อนุทิน’ รับผิดชอบคำพูด “รวยไม่ไหวแล้ว” จี้รัฐออกมาตรการชดเชยเร่งด่วน ชี้แจงอย่างโปร่งใส
วันที่ 26 มี.ค. 2569 นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง ต่อกรณีรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 6 บาทแบบกะทันหันว่า ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ตั้งตัว ส่งผลให้เกิดกระแสความไม่พอใจในวงกว้างทั่วประเทศ การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็น “ช็อกซ้ำช็อก” สำหรับประชาชน เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยยืนยันว่า มีน้ำมันสำรองเพียงพอ สามารถดูแลสถานการณ์ได้เป็นเดือน แต่กลับเปลี่ยนท่าทีอย่างฉับพลันโดยไม่ชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า นี่คือการบริหารที่ขาดความรับผิดชอบต่อคำพูด ประชาชนยังไม่ทันตั้งตัว อยู่ๆ ก็ประกาศขึ้นราคา 6 บาททันที คนหาเช้ากินค่ำจะเอาเงินที่ไหนมารับภาระเพิ่ม โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเกษตรกร คนขับรถรับจ้าง พ่อค้าแม่ค้า และแรงงานรายวัน ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการดำรงชีพ
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การขึ้นราคาครั้งนี้จึงเท่ากับซ้ำเติมค่าครองชีพที่สูงอยู่แล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการชดเชยอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนเชื้อเพลิง การลดภาษี หรือการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
นพ.เปรมศักดิ์ ยังกล่าวถึงคำหาเสียงของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่เคยประกาศกับประชาชนในภาคอีสานว่า “ประชาชนจะรวย รวยพอแล้ว” ว่า วันนี้ประชาชนไม่ได้รวย ไหนบอกว่าต้องร้องขอชีวิต บอกว่ารวยพอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว แล้วนี่มันคืออะไร ดังนั้นนายอนุทินต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง คือพูดแล้วทำ แต่ไม่ใช่พูดแล้วทำร้ายจิตใจประชาชน
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า เข้าใจดีว่ารัฐบาลมีภาระด้านงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันมีการอุดหนุนราคาน้ำมันเข้ากองทุนน้ำมันอยู่ประมาณ 20 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นภาระทางการคลังจำนวนมาก การขึ้นราคาน้ำมันอาจเป็นสิ่งจำเป็น เพราะรัฐบาลไม่มีเงินจะอุดหนุนต่อไปได้นาน แต่สิ่งที่ขาดคือการสื่อสารและวิธีการ
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า หากจำเป็นต้องขึ้นราคาจริง รัฐบาลควรทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหนักเกินไป และต้องอธิบายเหตุผลอย่างโปร่งใสว่า ทำไมจึงต้องดำเนินการ
“หากรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ ก็ควรเร่งหาแหล่งรายได้อื่นมาช่วยเหลือประชาชน เพราะ รัฐบาลคือรัฐบาลของประชาชน พูดแล้วต้องทำให้ได้ ไม่ใช่พูดแล้วประชาชนต้องมารับเคราะห์ การแก้ปัญหาน้ำมันต้องมองทั้งสองด้าน คือภาระของรัฐและความเดือดร้อนของประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การรักษาสมดุลไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากเกินไป” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว