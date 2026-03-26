อรรถพล ย้ำขึ้นราคาน้ำมัน สะท้อนต้นทุนจริง สกัดกักตุน-ลอบส่งออก ลั่นยังถูกกว่าเพื่อนบ้าน เผยตอนนี้ปล่อยตามกลไกตลาด ไม่กำหนดเพดานแล้ว

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 26 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมคณธรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษว่า สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางยังไม่มีความแน่นอน ส่งผลมาถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งตอนนี้ยังมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังเข้าไปช่วยเหลืออยู่ กรณีมีการปรับราคาขายปลีก 6 บาทต่อลิตร เทียบกับราคาเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างมาเลเซีย ปกติราคาจะต่ำกว่าเรามาตลอด แต่ตอนนี้สูงกว่า อยู่ที่ประมาณ 45.50 บาทต่อลิตร ของไทยอยู่ที่ 39 บาทต่อลิตร

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า เมื่อไม่กี่วันมาหน้านี้ที่มีการปรับทีเดียวสองเท่า สูงสุดคือ สิงคโปร์ 100 บาทต่อลิตร จะมี 2 ประเทศเท่านั้นที่ต่ำกว่าไทยคือ อินโดนีเซียกับบรูไน

อย่างไรก็ตาม หลังจากไทยปรับแล้ว ทำให้กองทุนอุดหนุนน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ 19 บาทต่อลิตร จะมีอัตราการไหลออกอยู่ประมาณ 1.7 พันล้านบาท ขณะนี้สถานะกองทุนติดลบประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลในการนำมาประกอบการพิจารณาในการปรับราคาในช่วงที่ผ่านมา มีการสะท้อนต้นทุนจริงเพิ่มขึ้น และลดภาระของกองทุน

รวมถึงลดปัญหาเรื่องการเก็งกำไรหรือการกักตุน เพราะตัวราคาที่ต่างกันมากๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการกักตุนหรือการลักลอบ ตอนนี้รัฐบาลพยายามประสานงานกับฝ่ายความมั่นคง และหลายหน่วยงานที่จะช่วยเข้าไปสอดส่องดูแลว่ามีการกระทำที่เอาเปรียบประชาชนหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้น้ำมันขึ้น 6 บาทต่อลิตร จะขึ้นไป 8 บาทต่อลิตร หรือ 9 บาทต่อลิตร หรือต้องขึ้นไปเรื่อยๆ นายอรรถพล กล่าวว่า ต้องดูปัจจัยพร้อมกันหลายอย่าง ตลาดโลกเป็นอย่างไร ความแตกต่างของราคาพื้นฐานเป็นอย่างไร สถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นอย่างไร และสถานะกองทุนเป็นอย่างไร ต้องดูหลายปัจจัยร่วมกัน

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า ตอนนี้ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเพดานไม่เกินเท่าไร แต่ยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วย ไม่ใช่กองทุนน้ำมันจะถอนออกไป

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