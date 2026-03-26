แสวง ยันบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด ไม่รู้ลงคะแนนให้ใคร ศาล-กกต. ก็ตรวจสอบไม่ได้ ยังเป็นความลับตลอดไป ชี้รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
วันที่ 26 มี.ค. 2569 รายงานข่าวจากการประชุมถอดบทเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค.69 นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ที่ประชุมผู้บริหารฟังว่า การจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69 กรณีบัตรเลือกตั้งมีคิวอาร์โค้ดหรือ บาร์โค้ด เป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยแท้
กล่าวคือ การลงคะแนนไม่มีผู้ใดรู้และไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น ศาล หรือ กกต. หรือประชาชนโดยทั่วไป แต่ไม่ได้กระทบต่อการทำหน้าที่ของศาลหรือ กกต. ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ประการใด
“เพราะการตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบย้อนหลังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด การตรวจสอบความไม่สุจริตในการเลือกตั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อาทิ ให้อำนาจแก่ศาล หรือ กกต. แล้วแต่กรณี”
“แต่การตรวจสอบว่าใครลงคะแนนให้ใคร เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองใว้ และเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้ง ไม่มีองค์ใด หรือใคร จะไปตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือ กกต.”
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ขอยกตัวอย่างของการทำหน้าที่ของ ศาล หรือ กกต. ในการตรวจสอบการกระทำที่ไม่สุจริต เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ที่กฎหมายให้อำนาจใว้ 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 การสั่งให้นับคะแนนใหม่ ในกรณีนี้ถ้าศาล หรือ กกต. มีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่แล้วแต่กรณี ก็เพียงแต่เปิดหีบและนำบัตรของหน่วยเลือกตั้งนั้นมานับคะแนนใหม่เท่านั้น
ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 ก.พ.69 กกต. ได้มีมติให้นับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 22 ก.พ. 69 การนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ก็ยังเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับตลอดเวลาจนกว่าบัตรจะถูกทำลายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
กรณีที่ 2 การตรวจสอบบัตรปลอม หรือการตรวจสอบการใช้บัตรข้ามเขต กกต.ก็เพียงมีมติสั่งให้เปิดหีบบัตรและนำบัตรในหน่วยเลือกตั้งมาสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด ก็จะทราบทันทีว่าเป็นบัตรปลอมหรือเป็นบัตรข้ามเขตเลือกตั้งหรือไม่ ไม่ได้กระทบถึงหรือทำให้ทราบว่าใครลงคะแนนให้ใคร มันจึงยังเป็นความลับอยู่ตลอดไปจนกว่าบัตรจะถูกทำลายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม ผลจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ สำนักงานกกต.จะได้เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเป็นที่ยอมรับ ให้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ประชาชนทุกคนได้ทำหน้าที่พลเมืองดีในการรับผิดชอบประเทศชาติร่วมกัน