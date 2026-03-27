เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จิรุตม์ วิศาลจิตร เป็น กกต. คนใหม่ แทน เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่ครบวาระ

วันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามประกาศลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นั้น

ต่อมา นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สภา มติเอกฉันท์ เห็นชอบ พ.ร.บ.โอนงบ 10,328 ล้าน เข้างบกลาง เร่งแก้วิกฤตประเทศ
2

กกท. หารือ สมาคมตะกร้อ เตรียมแผนสำรองเอเชียนเกมส์ หาก 5 นักกีฬาถูกแบน - ยันเป้าเดิม 4 ทอง
3

ป.ป.ส.รู้ที่มาแก๊งยา-กระเป๋ายัดเฮโรอีนให้แอร์สาว มุ่ง 3 เส้นทางขน ภาคเหนือ-อีสาน-กาญจนบุรี
4

“ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” รพ.ลำปาง-CPF ชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารสิทธิเกษม
5

จับแล้วขอทานกัมพูชาอุ้มลูกหาเงิน รับถูกผลักดันหลายครั้ง ก็ย้อนเข้าไทยได้จ่ายค่าหัว 6พัน
6

แบงค์ ศรราม โหมงานหนักพักผ่อนน้อย เคยเบลอหนักจำบทไม่ได้ เนียนร้องท่อนต่อไป
7

กมธ.ป.ป.ช. เชิญ บิ๊กเต่า ถกคดีโกงสอบท้องถิ่น โว ภท. ริเริ่มทลายขบวนการ
8

Upcycling for Life เปลี่ยนขยะทะเลเป็น ‘ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง’ 
9

โปเช็ตติโน ไม่เห็นด้วย บาโลกัน โดนใบแดง - โวชนะ บอสเนีย ตามเป้า
10

แบม ไพลิน เป้าหมายไปเวทีใหญ่ Miss Universe 2026 เริ่มที่ มหาสารคาม ลุ้นมง 4 ก.ค.