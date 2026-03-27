แบงค์ ศุภณัฐ ยื่นป.ป.ช. ฟัน ม.157 สตง. ละเมิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดำเนินการก่อสร้างตึกสตง.โดยไม่ส่งแบบก่อสร้าง-รายการคำนวณให้กทม.ตรวจสอบความปลอดภัย
วันที่ 27 มี.ค.2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ภาพ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฟัน ม.157 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ละเมิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดำเนินการก่อสร้างตึกสตง.โดยไม่ส่งแบบก่อสร้าง-รายการคำนวณให้กทม.ตรวจสอบความปลอดภัย
“ครบรอบ 1 ปี ตึกสตง.ถล่ม ผมเลยถือโอกาสมายื่นป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและชี้มูลสตง.ว่ามีการกระทำที่อาจเข้าข่ายฐานปฎิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
จากข้อมูลที่ได้รับสมัยเป็นกมธ.วิสามัญยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างฯ ผมพบว่า สตง.ไม่ได้ทำตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยมิได้ส่งเอกสารสำคัญด้านความปลอดภัยของอาคาร อาทิ แบบก่อสร้างและรายการคำนวณ ให้กทม.ตรวจสอบ แต่กลับดำเนินการจัดจ้างให้มีก่อสร้างทันที
โดยจากรายงานผลของคกก.สืบสวนข้อเท็จจริงตึกสตง.พบว่าแบบก่อสร้างมีปัญหา-ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งถ้าสตง.มีการส่งแบบและรายการคำนวณ (ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมาย) ให้กทม.ตรวจสอบตามที่พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ ย่อมเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่อาจจะช่วยป้องกันเหตุหรือลดความเสียหายได้
แต่การที่สตง.มิได้ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ถือว่า เป็นการละเมิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นการปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 จึงขอให้ปปช.ไต่สวนและชี้มูลความผิดแก่สตง.”