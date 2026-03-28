บิ๊กป้อม แย้มยิ้มสดใส ตะลอนกิน ชวนชิม ร้านกาตุ่ย ลั่นอาหารใต้แท้ๆ เข้มข้นถึงเครื่อง วัตถุดิบสด ร้านเผยยินดีมากที่มีโอกาสได้ต้อนรับ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 28 มี.ค. 2569 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เดินทางไปรับประทานอาหารที่ Gatui (กาตุ่ย) อาหารใต้ ซอยรามอินทรา 5 แยก 7 พร้อมพี่น้อง หลานๆ และกลุ่มเพื่อนเตรียมทหาร ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง
น.ส.จุฬารัตน์ นัดส์ ผู้จัดการร้าน เปิดเผยว่า ทราบจากสื่อว่า พล.อ.ประวิตร มีการตระเวนชิมอาหารเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อทราบว่ามีกิจกรรมที่สนามกอล์ฟ ทบ.รามอินทรา ซึ่งอยู่ใกล้กับร้าน จึงประสานงานผ่านหลายช่องทางจนสามารถติดต่อกับทีมงานได้ และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับในครั้งนี้
ทั้งนี้ ภายหลังรับประทานอาหาร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “วันนี้ได้มาชิมอาหารใต้แท้ๆ รสชาติเข้มข้น อร่อยถึงเครื่อง วัตถุดิบสด บรรยากาศร้านสบายๆ เป็นกันเอง เหมาะกับการมาทานข้าวร่วมกันทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ถือเป็นอีกร้านที่อยากแนะนำให้มาลอง”