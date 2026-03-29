‘โสภณ’ นัดประชุมสภา จับตา ถก 14 ญัตติแรก ศึกษาปัญหาช้าง-คุ้มครองแรงงานอิสระ-โละกฎหมายล้าสมัย-ยุบส่วนราชการ-จัดการภัยพิบัติ พร้อมตั้ง กมธ.วิสามัญ
29 มีนาคม 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 1-2 เมษายน โดยมี วาระพิจารณาญัตติที่ สส. เสนอและรายงานของหน่วยงานที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร
โดยต้องจับตาการพิจารณาญัตติที่ สส. เสนอ ซึ่ง 14 ญัตติแรก ที่ได้รับการบรรจุต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่เป็นของสส.พรรคฝ่ายค้านที่เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาเรื่องต่างๆ
อาทิ ญัตติ ขอให้ศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างและคน อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เสนอโดยนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
ญัตติ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ เสนอโดย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
ญัตติ ศึกษาแนวทางจัดการระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการรของแรงงานอิสระและแรงงานบนแพลตฟอร์ม ญัตติศึกษาเรื่องความยุติธรรม และคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ และการกลับคืนสู่สังงคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาด เสนอโดยนางรัดเกล้า
ญัตติ ศึกษาการรปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัย เสนอโดย นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ญัตติ ศึกษาการปฏิรูประบบภาษีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เสนอโดยนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ญัตติ ศึกษาการยุบ ควบรวม ยกระดับ และเปลี่ยนแปลงพันธกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เสนอโดยนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน
ญัตติ ศึกษา จัดทำ และติดตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับทักษะคนไทย เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ญัตติ ศึกษาและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ (หาดใหญ่โมเดล) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่อย่างยั่งยืน เสนอโดยนายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
ญัตติ ให้ศึกษาและติดตามความคืบหน้าการชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เสนอโดย น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก่อนหน้านี้ นายพริษฐ์ เคยระบุว่า 5 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะเสนอญัตติเพื่อให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ 4 ชุดประกอบด้วย กมธ.วิสามัญ เพื่อศึกษาการรับมือผลกระทบสงครามอิหร่าน-สหรัฐอเมริกา
กมธ.วิสามัญเกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร กมธ.วิสามัญชดเชยเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น กรณีน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ กมธ.วิสามัญศึกษากำกับการใช้กัญชา
อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมฝ่าย ได้นัดประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 09.30 น.