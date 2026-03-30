ทบ. เร่งเยียวยาวีรบุรุษชายแดนไทย–กัมพูชา เดินหน้าชง ครม. อนุมัติ 10 ล้าน ครอบครัวผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของวีรบุรุษผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา โดยระบุว่ากองทัพบกตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นที่จะดูแลตอบแทนอย่างเต็มกำลัง ดังนี้

1.ในส่วนของสิทธิประโยชน์ซึ่งอยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของกองทัพบก ได้ดำเนินการมอบให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียเรียบร้อยแล้ว อาทิ เงินพระราชทานตามพฤติกรรม สินไหมทดแทนภัยสงคราม และบำนาญพิเศษ

2.สำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนเพิ่มเติมพิเศษจากทางรัฐบาล ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนระบบราชการ ได้แก่ เงินเยียวยาจำนวน 10 ล้านบาท กรณีกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 กองทัพบกได้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบสิทธิ เสนอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่สำนักงบประมาณนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้ายต่อไป

โฆษกกองทัพบก เน้นย้ำว่า ผบ.ทบ. มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิและสวัสดิการกำลังพลเป็นลำดับแรก โดยได้กำชับให้หน่วยต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่เพียงแต่เรื่องเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง

กองทัพบกขอยืนยันว่า จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียสละได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป

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