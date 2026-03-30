ศบก. ย้ำสถานการณ์ตะวันออกกลาง ตึงเครียด หลังอิหร่าน ห้ามเรือผ่านฮอร์มุซ-ฮูตี ลั่นโจมตีสถานศึกษาของสหรัฐฯ เตือนคนไทย ออกพ้นพื้นที่ เร่ง เจรจาให้เรือพาณิชย์ผ่านฮอร์มุซ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล​ ปัจฉิม​สวัสดิ์ รักษาการ​อธิบดี​กรม​สารนิเทศ​ และ​รอง​โฆษก​กระทรวงการ​ต่างประเทศ​ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่า สถานการณ์มีความตึงเครียดสูงขึ้น หลังจากอิหร่าน ประกาศห้ามเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับบางประเทศ เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมน ประกาศเข้าร่วมการสู้รบ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลแดง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่องแคบบับเอลมันเดบ

โดยกระทรวงการต่างประเทศ กำลังติดตามเรื่องการเดินเรือโดยเฉพาะพาณิชย์ของไทยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงต้องเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการเจรจาให้เรือพาณิชย์ของไทย ที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ ได้เดินทางออกมาอย่างปลอดภัย

นายปาณิดล กล่าวว่า ช่วงค่ำวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศโจมตีนอกเหนือเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากที่อิสราเอล โจมตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสฟาฮาน ในเตหะราน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. โดย IRGC เตือนให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ออกจากพื้นที่สถานศึกษาของสหรัฐฯ

สำหรับการประสานอพยพช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประสานเอกอัครราชทูตในประเทศรอบข้าง และจอร์แดน อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ ส่วนในโอมานและเยเมน หลังจาก IRGC ประกาศโจมตี ยังไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บจึงขอแจ้งเตือนคนไทย ให้มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์มีคนไทยได้รับการช่วยเหลือออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางกลับประเทศไทย และไปประเทศที่ 3 จำนวน 1,532 คน ขอย้ำให้คนไทยเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด และติดตามข่าวสาร พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนะอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวถามว่าอิสราเอลประกาศปิดน่านฟ้าในเดือนเม.ย.ทางกลุ่มแรงงานไทยได้ประสานการเดินทางกลับออกจากพื้นที่อย่างไรบ้าง นายปาณิดล กล่าวว่า ทางสถานทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ รายงานว่าตัวเลขผู้ที่จะเดินทางกลับ ยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังไม่ได้ยินว่าจะมีจำนวนมากเป็นพิเศษ ขอย้ำเตือนแรงงานไทย และคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลต้องตื่นตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำ

เมื่อถามว่าเครื่องบินของอิสราเอล ที่บินมาไทยโดยที่ประกาศปิดน่านฟ้าได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าเข้ามาทำภารกิจอะไร นายปาณิดล กล่าวว่า แม้จะปิดน่านฟ้าแต่ 2 สายการบินของอิสราเอล ยังทำการบินอยู่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่จัดให้บินในกรณีที่มีความจำเป็นเป็นรายกรณี ส่วนคนไทยที่จะอพยพในช่วงเวลานี้ จะเดินทางออกโดยผ่านพื้นที่ของจอร์แดน

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