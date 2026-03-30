พิพัฒน์ ขอบพระคุณ อนุทิน ที่ไว้วางใจ หลังเคยยื่นลาออกจาก ผอ.ศบก. แต่ไม่ยอมอนุมัติ ชี้ลาออกเป็นเจตนาบริสุทธิ์ แต่ถ้าเห็นว่ายังมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง ก็พร้อมทำหน้าที่ต่อ
วันที่ 30 มี.ค.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เคยยื่นใบลาออก จาก ผอ.ศบก. ว่า ท่านทำงานหนักมาก และยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ทั้งสิ้น อ่านข่าว นายกฯ ป้อง‘พิพัฒน์’ไม่ได้เอื้อครอบครัว ลั่นมีน้ำมันพอ ไม่ถึงขั้นประกาศภาวะฉุกเฉิน
ท่านเคยเขียนใบลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ตนเป็นคนไม่อนุมัติให้ออก เพราะเป็นคนทำงานที่รู้กลไก และเราต้องใช้ประสบการณ์ของบุคคลเหล่านี้ ทำประโยชน์ให้กับประชาชน วันนี้ผู้สื่อข่าว ประชาชนรวมถึงนักวิชาการ และคอมเมนต์เตเตอร์ รวมถึงผู้คนที่เป็นคณะรัฐมนตรี นั่งทำงานกันขนาดนี้ เป็นใครก็ไม่กล้าคิดถึงประโยชน์ของตนเอง
ล่าสุด นายพิพัฒน์ โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก พิพัฒน์ รัชกิจประการ Phiphat Ratchakitprakarn ระบุว่า ขอขอบพระท่านนายกฯ อนุทิน สำหรับความไว้วางใจและคำยืนยันที่มอบให้ครับ
การยื่นหนังสือลาออกก่อนหน้านี้ในฐานะ ผอ.ศบก. เป็นเจตนาที่ผมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน แต่เมื่อท่านนายกฯ ยังเห็นว่าผมสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ ผมก็พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ต่ออย่างเต็มกำลัง โดยยึดหลักการที่ชัดเจน การทำงานทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบได้ และต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับ