นายกฯ มอบ “สุชาติ-ปลัดมหาดไทย” ลงพื้นที่ดูไฟป่าภาคเหนือ เข้มงวดเผาวัชพืช ลั่นต้องเฉียบขาด อย่าจับปูใส่กระด้ง ชี้งานนี้วัด KPI ผู้ว่าฯ

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่อิมแพคเมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการเรื่องนี้อย่างไร

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย จะขึ้นไปกํากับดูแลในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคเหนือที่จะต้องเข้มงวดเรื่องการเผาวัชพืชต่างๆ

เมื่อถามว่าจะต้องมีการคุยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ เพราะตอนนี้มีควันไฟลอยข้ามแดนเข้ามา นายกฯ กล่าวว่า มี ข้ามจากฝั่งนั้นมา ซึ่งเราก็พูดคุยความร่วมมืออยู่ตลอด แล้วเราก็พยายามบริหารจัดการในส่วนที่เราควบคุมได้ ก็สามารถลดความรุนแรงไปได้ระดับหนึ่ง

และย้ําไปว่าต้องทํางานกันอย่างเฉียบขาด เต็มที่เหมือนกับปีที่แล้ว เพราะเราไม่อยากมานั่งทําเหมือนจับปูใส่กระด้ง แต่พอทําเต็มที่ก็หาว่าไปแกล้งเกษตกรเขาอีก หรือทําให้เขาเดือดร้อน แล้วจะทําอย่างไร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับคําสั่งชัดเจน ต้องดําเนินการอย่างเฉียบขาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพผู้ว่าฯ ด้วย

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